Natalia Téllez rompe el silencio tras quedar fuera del doblaje de Wildwood; esto dijo

La polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje continúa después de que la distribuidora anunciara una nueva versión para México. Tras las críticas que recibió el primer elenco, Natalia Téllez habló sobre su participación en la película y compartió su postura ante los comentarios del público.

La conductora también defendió el trabajo de las personas que formaron parte de la primera adaptación y reconoció que las opiniones de los espectadores son válidas, aunque no todas sean favorables.

Natalia Téllez habla por primera vez del nuevo doblaje de Wildwood IG natalia_tellez

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el nuevo doblaje de Wildwood tras las críticas?

Natalia Téllez se pronunció sobre la controversia que rodea a Wildwood: El bosque salvaje durante la alfombra roja de Atrápelo quien pueda, película que protagoniza junto a Jaime Camil.

Ante las preguntas de los medios de comunicación, defendió el trabajo que realizó con el equipo de la primera adaptación y aseguró que recibe las opiniones del público con respeto. También explicó que cada proyecto en el que participa representa un compromiso personal y profesional.

Yo solo puedo decirles que cada proyecto que hago lo hago con cariño, con profesionalismo, había un equipo de personas que estaban de verdad haciendo su parte, expresó.

La actriz también señaló que las críticas forman parte de la exposición que implica su trabajo y que prefiere recibirlas como una oportunidad para aprender.

El público tiene todo el derecho. Hay opiniones distintas y creo que eso es muy válido. Nosotros nos exponemos también a críticas, opiniones, yo aprendo de eso, lo tomo con todo el respeto, agregó.

Finalmente, Téllez destacó el valor de las experiencias profesionales dentro de su trayectoria, pues cada participación deja un aprendizaje y forma parte de su historia personal.

Natalia Téllez habla por primera vez del nuevo doblaje de Wildwood IG natalia_tellez

¿Por qué Natalia Téllez quedó fuera del nuevo doblaje de Wildwood?

La participación de Natalia Téllez en la película generó comentarios divididos entre los espectadores, principalmente por la elección de figuras del entretenimiento y creadores de contenido para interpretar a personajes de una producción animada.

En la primera versión en español latino, Téllez prestó su voz a Alexandra Svik; Macarena García interpretó a Prue McKeel, mientras que Javier Ibarreche dio vida a Brendan, conocido como el Rey Bandido.

Aunque la presencia de celebridades en películas animadas es habitual en la industria, algunos espectadores cuestionaron la falta de experiencia especializada en doblaje de parte del elenco.

En el caso de Natalia, algunos usuarios señalaron que su interpretación recurría demasiado al susurro, lo que, desde su perspectiva, dificultaba seguir ciertos diálogos y transmitir las emociones del personaje.

La inconformidad también llegó a Change.org, donde se impulsó una petición para solicitar una nueva adaptación con actores profesionales de doblaje.

Ante las reacciones, Imagem Films México anunció el 10 de noviembre una nueva versión en español latino. La decisión dejó fuera a Natalia Téllez, Macarena García y Javier Ibarreche, quienes ya no prestarán sus voces a los personajes en esta adaptación.

La distribuidora, sin embargo, aclaró que el cambio no busca desacreditar el trabajo del elenco anterior.

Natalia Téllez habla por primera vez del nuevo doblaje de Wildwood IG natalia_tellez

¿Quién reemplazará a Natalia Téllez en Wildwood: El bosque salvaje?

La nueva adaptación de Wildwood contará con tres cambios principales en su reparto de voces. Entre ellos destaca la incorporación de Erica Edwards, quien interpretará a Alexandra Svik, personaje que originalmente estuvo a cargo de Natalia Téllez.

También participará Danna Alcalá como Prue McKeel, en sustitución de Macarena García, mientras que Erick Selim dará voz a Brendan, personaje que interpretó Javier Ibarreche.

El nuevo reparto reúne a intérpretes con experiencia en la industria del doblaje mexicano. Erica Edwards es reconocida por su trabajo como la Maestra Tigresa en la franquicia Kung Fu Panda, mientras que Danna Alcalá cuenta con participaciones en producciones animadas.

Por su parte, Erick Selim tiene experiencia en anime, videojuegos y películas animadas.

Emilio Treviño será uno de los integrantes que conservará su participación en ambas versiones, pues continuará como la voz de Curtis Mehlberg.

Natalia Téllez habla por primera vez del nuevo doblaje de Wildwood IG laikastudios

¿Qué pasó con el doblaje de Wildwood y por qué generó tantas críticas?

La controversia comenzó después de que Wildwood: El bosque salvaje llegó a los cines mexicanos el 29 de octubre de 2026.

La producción del estudio LAIKA, conocido por películas como Coraline y Kubo y la búsqueda samurái, despertó interés por su propuesta de animación stop motion. Sin embargo, la elección de voces para su adaptación al español latino se convirtió en uno de los principales temas de conversación.

Los señalamientos se concentraron en la participación de los llamados star talents, término que identifica a celebridades y personalidades conocidas que prestan su voz a personajes animados.

El debate no se limitó a la popularidad de quienes integraban el elenco, sino que también abordó la preparación y experiencia que requiere el doblaje profesional.

Javier Ibarreche ya había respondido a las críticas el 6 de noviembre. El creador de contenido explicó que aceptó el proyecto con la intención de desarrollarse en esta actividad y no de quitarle una oportunidad laboral a un actor especializado.

La discusión creció en redes sociales y también impulsó una petición para solicitar un nuevo doblaje. La iniciativa superó las 14 mil firmas al momento de su publicación del 10 de noviembre.

Natalia Téllez habla por primera vez del nuevo doblaje de Wildwood IG laikastudios

¿Cuándo se estrena el nuevo doblaje de Wildwood en México?

La nueva versión de Wildwood: El bosque salvaje llegará a los cines mexicanos el jueves 12 de noviembre de 2026, según confirmó Imagem Films México.

En su comunicado, la distribuidora explicó que busca ofrecer una alternativa al público después de escuchar las opiniones que surgieron alrededor de la primera adaptación.

La compañía también reconoció el trabajo de todas las personas que participaron en el doblaje original y precisó que la nueva interpretación no pretende invalidar las decisiones artísticas anteriores.

De esta manera, los espectadores tendrán otra opción para disfrutar la película animada de LAIKA, ahora con las voces de Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim en algunos de sus personajes principales.

La controversia deja sobre la mesa una discusión que va más allá de una película: la importancia del trabajo de los actores especializados en doblaje y el papel de las opiniones del público en las decisiones de la industria cinematográfica.