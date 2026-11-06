Javier Ibarreche responde a las críticas por su doblaje en la película Wildwood

La película animada Wildwood: El bosque salvaje desató una ola de reclamos en redes sociales tras su estreno en México el 29 de octubre de 2026. Los espectadores cuestionaron duramente la elección del elenco vocal para la nueva cinta de LAIKA Studios.

El público mexicano reprobó la contratación de figuras de internet y televisión sobre actores especializados en la industria de la voz. Los señalamientos recayeron directamente sobre Javier Ibarreche, quien interpretó a Brendan, el Rey Bandido, junto a Macarena García como Prue McKeel y Natalia Téllez en el rol de Alexandra Svik.

Javier Ibarreche fue duramente criticado por su doblaje en Wildwood. Foto de IG: Javier Ibarreche

La molestia de los fanáticos escaló rápidamente hacia plataformas de activismo digital. Miles de usuarios iniciaron una petición formal en el sitio Change.org para exigir una nueva versión del doblaje latinoamericano con verdaderos profesionales del micrófono.

Hasta el momento, los directivos de LAIKA Studios guardan absoluto hermetismo sobre la exigencia de los espectadores. La recolección de firmas avanza sin que la productora confirme o descarte la posibilidad de regrabar las voces de la producción.

La respuesta de Javier Ibarreche ante el rechazo

Ante la lluvia de comentarios negativos, Javier Ibarreche publicó un extenso video en la plataforma TikTok para fijar su postura. El creador de contenido y crítico de cine detalló los motivos detrás de su incursión en este proyecto cinematográfico.

El influencer aclaró que tomó el papel para consolidar su incipiente carrera frente al micrófono. "No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno", puntualizó el también comediante.

El crítico reconoció abiertamente que el producto final decepcionó a la audiencia nacional. Comprendió el enojo de los puristas del cine, admitiendo que tanto él como el equipo de grabación pensaron que entregaron un material satisfactorio para la pantalla grande.

"El resultado llegó al público, y al público no le llegó el resultado. Por toda clase de razones, el veredicto fue: el trabajo no estuvo a la altura", sentenció Ibarreche en su mensaje, evitando calificar su propio desempeño en la cabina de audio.

Javier Ibarreche defendió su trabajo en Wildwood. Foto de IG: Javier Ibarreche

El tiktoker subrayó la falta de dolo en su incursión profesional y defendió sus intenciones iniciales. "El trabajo se hizo con la mejor intención. No hubo malicia. Si acaso ignorancia, pero no malicia", reiteró el actor para calmar los ánimos de sus detractores.

El impacto de las críticas y su futuro en la industria

Ibarreche admitió la complejidad de enfrentar un escrutinio mediático de esta magnitud. El comunicador percibió un escenario sin salida, donde cualquier intento de disculpa o justificación detonaría nuevas olas de ataques en las plataformas digitales.

"Si salgo a defenderme, me estoy queriendo justificar. Si no digo nada, por alguna razón, tibio. Si pido perdón, es para que no lo funen", analizó el creador sobre la dinámica que dominó la conversación durante los últimos días.

Javier Ibarreche confirmó que ya no estará en el proyecto de Wildwood. Foto de IG: Javier Ibarreche

El influencer lamentó profundamente el desenlace de esta oportunidad laboral y confesó su tristeza frente al repudio masivo. "Claro que duele saberme fuera de este proyecto, pero el dolor a veces es parte del vaivén de la crítica. Y hoy me tocó de este lado", reflexionó.

Pese al fuerte revés, el amante del séptimo arte prometió continuar su preparación para explorar nuevas áreas de la industria cinematográfica. Aseguró que mantendrá activa su cuenta de reseñas y análisis de películas y series en paralelo.

Finalmente, Javier Ibarreche deseó que los espectadores inconformes logren disfrutar una versión de la cinta que cumpla sus exigencias. Despidió su comunicado con una declaración de perseverancia pura: "Y la única forma de lograr eso es haciendo".