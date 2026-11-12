Película Wildwood, doblaje: El Escorpión Dorado cuestiona la sustitución de voces tras críticas

La polémica por el doblaje de la película “Wildwood: El bosque salvaje” continúa generando reacciones en México. Esta vez, el creador de contenido Alex Montiel, conocido por su personaje de “El Escorpión Dorado”, cuestionó la decisión de sustituir algunas de las voces originales después de las críticas que recibió el reparto en redes sociales.

El debate comenzó tras el estreno de la cinta en los cines de México, el pasado 29 de octubre. Aunque la producción despertó expectativas por su propuesta visual y su historia fantástica, una parte del público manifestó su inconformidad con la selección de voces para la versión en español latino, especialmente por la participación de figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

Ante las reacciones, la distribuidora Imagem Films MX anunció una segunda versión del doblaje, decisión que abrió una nueva discusión sobre las oportunidades para los actores profesionales, la participación de celebridades en este tipo de proyectos y el respeto al trabajo de quienes ya habían sido contratados.

¿Por qué Wildwood tendrá un segundo doblaje en español latino?

El Escorpión Dorado cuestiona redoblaje de Wildwood. X

La controversia surgió por la participación de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en el doblaje original de Wildwood. Sus interpretaciones recibieron comentarios divididos, pero las críticas más fuertes apuntaron a que la popularidad de los participantes habría tenido mayor peso que su experiencia en el doblaje cinematográfico.

Entre los señalamientos de los espectadores destacaron la falta de naturalidad en algunas interpretaciones, la poca conexión con los personajes y la importancia de dar más oportunidades a actores especializados en doblaje.

La inconformidad también se trasladó a Change.org, donde una petición para solicitar un nuevo doblaje superó las 14 mil firmas, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

Por todo lo anterior, el pasado 10 de noviembre, Imagem Films MX confirmó que prepararía una segunda versión del doblaje para México, con nuevas voces en tres de los personajes principales.

En esta nueva interpretación, Danna Alcalá dará voz a Prue McKeel, personaje que originalmente interpretó Macarena García. Por su parte, Erica Edwards sustituirá a Natalia Téllez como Alexandra, conocida como la Reina Cuervo, mientras que Erick Selim tomará el lugar de Javier Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido.

El único integrante de este grupo cuyo trabajo se conservará será Emilio Treviño, quien continuará interpretando a Curtis Mehlberg.

La distribuidora explicó que esta nueva versión busca ofrecer una alternativa a los espectadores, sin que esto represente una descalificación del trabajo realizado por el elenco original.

Alex Montiel critica la sustitución de las voces originales

El Escorpión Dorado cuestiona redoblaje de Wildwood. @AlexMonthy

El anuncio del redoblaje provocó reacciones entre figuras del entretenimiento, entre ellas Alex Montiel, quien expresó su desacuerdo con la decisión de cambiar las voces después de que la película ya había llegado a las salas de cine.

A través de un video publicado en redes sociales, el creador de contenido defendió el trabajo de los participantes originales y señaló que las críticas del público no deberían convertirse automáticamente en una razón para retirar a quienes fueron contratados para realizar una interpretación.

Montiel reconoció que el arte es subjetivo y que cada espectador tiene derecho a expresar si le gusta o no un trabajo. Sin embargo, consideró que sustituir a los intérpretes después del estreno era una medida excesiva.

El arte es subjetivo y te puede o no gustar algunos trabajos en diferentes departamentos del proceso de una película, como el caso del doblaje, pero de eso, a tirar a la basura el trabajo de estos cuates, qué poca madre”.

Con esta declaración, el también conocido como El Escorpión Dorado puso el foco en las condiciones laborales de quienes participan en producciones cinematográficas y en las consecuencias que una decisión de este tipo podría tener para futuros proyectos.

Otro de los puntos que cuestionó El Escorpión fue el precedente que podría dejar la sustitución de voces. Desde su perspectiva, cambiar a los intérpretes después de recibir críticas podría generar incertidumbre entre quienes acepten participar en futuros proyectos de doblaje.

Su argumento no se centró únicamente en defender la calidad de las interpretaciones originales, sino también en señalar que los participantes realizaron un trabajo para el que fueron contratados y que merecen respeto, independientemente de que su desempeño haya convencido o no a todos los espectadores.

Sin embargo, las declaraciones del creador de contenido no fueron bien recibidas por todos los usuarios. Algunas personas cuestionaron su postura y recordaron que él también ha participado en proyectos de doblaje cinematográfico.

Entre los antecedentes que mencionaron se encuentra su participación en Tortugas Ninja 2, donde interpretó a Bebop. A partir de esta referencia, algunos internautas consideraron que su defensa de los llamados star talents resultaba contradictoria, especialmente porque una de las principales críticas contra el doblaje de Wildwood es precisamente la participación de celebridades y creadores de contenido en papeles que podrían ser interpretados por actores especializados.

Otros usuarios aprovecharon la discusión para insistir en que el doblaje requiere preparación, técnica vocal y experiencia interpretativa, por lo que la popularidad de una persona no debería ser el principal motivo para elegirla en una producción de este tipo.

Javier Ibarreche defendió su participación en Wildwood

Ante los comentarios negativos, Javier Ibarreche, quien interpretó originalmente a Brendan, el Rey Bandido, defendió su decisión de participar en la película y explicó que su intención era seguir desarrollándose profesionalmente en el ámbito del doblaje.

No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, aseguró.

Ibarreche también reconoció que los espectadores tienen derecho a expresar su inconformidad y que entiende que algunas personas no hayan quedado satisfechas con el resultado. No obstante, dejó claro que no se arrepiente de haber aceptado el proyecto.

¿Qué dijo la distribuidora sobre el segundo doblaje?

El Escorpión Dorado cuestiona redoblaje de Wildwood. Tráiler oficial

Por su parte, Imagem Films MX ha intentado dejar claro que la nueva versión no debe interpretarse como una descalificación del elenco original.

La empresa señaló que el primer doblaje se realizó bajo los criterios creativos y profesionales establecidos para la producción, y presentó la nueva interpretación como una alternativa para atender las distintas opiniones del público mexicano.

De esta manera, la distribuidora decidió mantener la posibilidad de que los espectadores elijan entre las versiones disponibles, en lugar de plantear el cambio como una corrección obligatoria del trabajo anterior.

La nueva versión se estrena este 12 de noviembre y queda por ver si los cambios convencen a los espectadores.