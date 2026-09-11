¿Fan de Wicked? La película cobrará vida con un concierto y orquesta en México

Si eres fan de Wicked o conociste esta historia gracias a la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, hay un plan que no te puedes perder: podrás disfrutar de sus canciones en vivo y acompañadas por una orquesta.

El universo de El Mago de Oz se ha convertido en uno de los favoritos del público y ahora sus icónicas melodías llegarán a México con un espectáculo que promete hacer sentir a los asistentes como parte del filme.

¿Qué habrá en el concierto de Wicked?

Durante este espectáculo podrás disfrutar de la primera parte de la película de Wicked, pero con la historia acompañada por una orquesta en vivo.

La combinación de la cinta con la música interpretada en directo busca convertir la función en una experiencia diferente para los fans, quienes podrán escuchar las canciones de Wicked mientras disfrutan nuevamente de la historia de Elphaba y Glinda.

Las entradas se pueden conseguir a través de wickedinconcert.com, por lo que todavía tienes oportunidad de prepararte para vivir este espectáculo.

¿Dónde será el concierto de Wicked en México?

Si quieres formar parte de esta experiencia, habrá tres fechas del concierto de Wicked en México, por lo que podrás elegir la ciudad que mejor se adapte a tus planes.

Las fechas anunciadas son:

Ciudad de México: Arena CDMX — 6 de marzo.

Ciudad de México: Arena CDMX — 6 de marzo. Guadalajara: Arena Guadalajara — 17 de abril.

Monterrey: Arena Monterrey — 24 de abril.

Así que si eres fan de Wicked, puedes comenzar a planear tu visita y prepararte para disfrutar de la película acompañada por música en vivo.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto de Wicked?

Si asistirás a la fecha de Ciudad de México y todavía no conoces el recinto, la Arena CDMX se encuentra en Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco.

Una de las opciones para llegar en transporte público es el Metrobús. Las estaciones Ferrería y Arena Ciudad de México, de la Línea 6, se encuentran cerca del recinto y, de acuerdo con Google Maps, el trayecto a pie es de aproximadamente 11 minutos.

Antes de salir, recuerda revisar las rutas y horarios del transporte para que puedas llegar con tiempo al concierto.

Concierto de música / Imagen ilustrativa Foto: Canva

¿En qué otros lugares habrá concierto de Wicked?

México no será el único país en el que los fans podrán disfrutar de este espectáculo. El concierto de Wicked también llegará a otras ciudades.

Entre los lugares anunciados se encuentran San Francisco, Nueva York, Chicago, Toronto, Montreal y Vancouver, mientras que otras ciudades serán anunciadas próximamente.

Concierto de música / Imagen ilustrativa Foto: Canva

Sin duda, es una oportunidad para que los fans de Wicked puedan volver a disfrutar de sus canciones de una manera diferente y sentir, por un momento, que están dentro del mágico mundo de Oz.