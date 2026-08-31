Ariana Grande se lesiona y anuncia este cambio para sus últimos conciertos en Londres

Ariana Grande alertó a sus fans antes de sus últimos conciertos en Londres, luego de revelar que sufrió una lesión en el pie que la obligará a modificar parte de su vestuario sobre el escenario.

La cantante compartió un mensaje en sus historias de Instagram para explicar que deberá usar calzado cómodo durante su presentación de este lunes 31 de agosto y, posiblemente, también en la función del martes 1 de septiembre, ambas como parte del cierre de su Eternal Sunshine Tour en The O2 Arena de Londres.

Aunque el mensaje generó preocupación entre sus seguidores, Ariana aclaró que no se trata de un esguince ni de una lesión muscular, sino de un corte profundo.

“No es un esguince ni nada muscular, solo un corte profundo”, escribió la cantante en su publicación.

Ariana Grande explica por qué no usará tacones

En el mensaje, Ariana Grande explicó que se encuentra vendada y en proceso de recuperación, por lo que necesitará usar un calzado más cómodo durante el show.

La artista también pidió comprensión a sus fans en caso de que la vean caminar distinto o con dificultad para apoyar el pie.

“Cuando me vean esta noche sin mis tacones característicos, o quizá con un poco de dificultad para poner peso en ese pie, esa es la razón”, señaló.

La cantante, conocida por utilizar tacones altos como parte de su imagen escénica, bromeó incluso con que se presentará “unas pulgadas más baja de lo normal”, pero insistió en que seguirá adelante con el concierto.

Ariana Grande compartió un mensaje con sus seguidores Especial

“Estoy mejorando”, dice Ariana Grande

Ariana Grande intentó tranquilizar a sus seguidores y dejó claro que, pese a la lesión, se encuentra en recuperación.

“Por favor, no se preocupen. El show continúa y estoy mejorando”, escribió.

El mensaje fue compartido en sus historias de Instagram antes de los dos últimos conciertos del Eternal Sunshine Tour, programados para el 31 de agosto y el 1 de septiembre en The O2 Arena. El recinto británico confirmó que la gira incluye una residencia de diez noches en Londres como parte de esta etapa final.

Ariana Grande rechazó que su canción fuera utilizada en un video político. IG arianagrande

Ariana Grande cerrará el Eternal Sunshine Tour en Londres

La lesión ocurre justo en el tramo final de la gira de Ariana Grande, que concluye con dos presentaciones en The O2 Arena de Londres. De acuerdo con People, la cantante está por cerrar oficialmente el Eternal Sunshine Tour con esas funciones.

El tour acompaña la etapa musical de Eternal Sunshine, álbum lanzado en 2024, así como su edición deluxe Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead, publicada un año después.

Por ahora, Ariana no ha anunciado cancelaciones relacionadas con la lesión. Al contrario, en su mensaje aseguró que está lista para presentarse ante sus fans.

“No puedo esperar para cantar para ustedes esta noche y mañana”, escribió la artista.

bgpa