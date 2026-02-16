"Ya no es un juego": Wendy Guevara impone orden de restricción contra conductor por acoso

Wendy Guevara confirmó recurrir a instancias legales en Estados Unidos para frenar lo que califica como una campaña de odio y desprestigio por parte de un conductor de televisión.

La ganadora de La Casa de los Famosos México reveló ante los medios de comunicación que solicitó y obtuvo una orden de restricción contra un periodista, cuya identidad decidió mantener en el anonimato por estrategia legal, pero cuyas acciones describió como un "bullying" sistemático que trascendió la labor informativa.

De la crítica al ataque personal

El conflicto no surgió de una opinión sobre su desempeño en pantalla, sino de acusaciones graves sobre su comportamiento detrás de cámaras. Guevara detalló que este presentador utilizó su plataforma para difundir narrativas que la señalaban como una persona violenta y poco profesional con el equipo técnico y de maquillaje.

Según el testimonio de la influencer, el conductor aseguró al aire que ella "golpeaba a la gente de la televisora" e incluso afirmó que "escupía a los maquillistas". Estas declaraciones, lejos de ser tomadas como chismes pasajeros, fueron interpretadas por Guevara y su equipo como un intento deliberado de dañar su reputación laboral en el extranjero.

“El señor empezó a decir cosas muy estúpidas... No era ya una nota, era odio hacia mí, decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico. Me odia, no sé qué le pase”, declaró Wendy, visiblemente molesta por la situación que tuvo que soportar durante su estancia laboral en Miami.

A pesar de encontrarse en pleno proceso de recuperación, la integrante de “Las Perdidas” continúa activa profesionalmente y ya planea un nuevo procedimiento quirúrgico fuera del país. IG @soywendyguevaraoficial

La defensa de su entorno laboral

Para la creadora de contenido, las acusaciones resultaron especialmente dolorosas porque contradicen la relación que ella asegura mantener con los equipos de producción. Durante los tres meses que residió en Florida para participar en proyectos con la cadena Univision, Guevara afirma haber construido lazos estrechos con el personal.

Ella describe su estancia en Miami como un periodo donde, al estar lejos de su círculo habitual en México, encontró refugio en sus compañeros de trabajo:

Convivencia diaria: Relató que los maquillistas y colaboradores cercanos se convirtieron en su "familia" temporal.

Relató que los maquillistas y colaboradores cercanos se convirtieron en su "familia" temporal. Apoyo mutuo: Asegura que compartían comidas y tiempo fuera del set, desmintiendo categóricamente cualquier fricción o acto de soberbia de su parte.

Asegura que compartían comidas y tiempo fuera del set, desmintiendo categóricamente cualquier fricción o acto de soberbia de su parte. Relación con la cadena: Calificó a la gente de la televisora como "súper linda", negando existir quejas internas sobre su conducta.

La decisión legal: "No seas tonta, involúcrate"

La decisión de proceder legalmente no fue impulsiva. Wendy explicó que fue asesorada por amistades y profesionales en leyes dentro de Estados Unidos, quienes le hicieron ver la gravedad de las difamaciones.

“Fui con unos abogados que me mandaron unas amiguitas y me dijeron: ‘No seas tonta, ve, involúcrate’”, explicó.

La orden de restricción busca impedir que el conductor continúe con los señalamientos directos o se acerque a ella, marcando un precedente en la carrera de la influencer, quien habitualmente suele tomar las críticas con humor, pero que en esta ocasión consideró que se vulneró su integridad y su imagen profesional.

Aunque la prensa insistió en conocer el nombre del involucrado, Wendy se mantuvo firme en su negativa para no entorpecer el proceso ni darle más publicidad al sujeto.

El contraste con el caso Marlon Colmenarez

La firmeza con la que Wendy ha manejado este asunto en Estados Unidos contrasta con la resolución que dio a otro conflicto reciente en su vida: el caso de Marlon Colmenarez.

Al ser cuestionada sobre si existían demandas activas contra su ex amigo y colaborador tras los señalamientos de presunto robo y abuso de confianza, la leonesa aclaró que decidió no seguir por la vía judicial en ese tema específico.

La razón principal fue su salud mental y emocional. Wendy confesó haber quedado "traumada" por la experiencia del asalto y la posterior extorsión, prefiriendo "dejar todo por la paz" para poder cerrar ese capítulo doloroso.

“No ocupo demandar a nadie ni andar peleándome con nadie para eso”, sentenció, haciendo una clara distinción entre situaciones personales que prefiere olvidar y ataques profesionales que está dispuesta a combatir en tribunales.

Wendy Guevara, enfocada en el trabajo

Lejos de los tribunales y las polémicas, la integrante de "Las Perdidas" reafirmó que su prioridad actual es la generación de nuevos proyectos. Su postura ante estos escándalos es que el trabajo duro y la transparencia con su público son su mejor defensa.