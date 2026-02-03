¿Fue atropellada? Esto se sabe de la supuesta muerte de Wendy Guevara

Las alarmas se encendieron este domingo cuando usuarios de TikTok comenzaron a difundir versiones sobre la supuesta muerte de Wendy Guevara, una de las creadoras de contenido más queridas de México y ganadora de La Casa de los Famosos México. Según las especulaciones iniciales, la influencer habría sido atropellada y fallecido a los 32 años.

El origen del rumor se dio durante una transmisión en vivo de Evelin, mejor conocida como "La Mamita", amiga cercana de Wendy y también integrante del grupo conocido como Las Perdidas. El en vivo transcurría con normalidad hasta que Evelin recibió una llamada que cambió por completo el tono de la transmisión.

"No, no mam*s": la reacción que encendió las sospechas

Mientras hablaba frente a la cámara, Evelin interrumpió repentinamente el en vivo tras recibir una noticia que la dejó visiblemente alterada.

Te previene las humedades… No, no mam*s, dijo segundos antes de cortar la transmisión.

A su lado se encontraba Salmita, quien también reaccionó con sorpresa. Ambas pidieron silencio y terminaron el en vivo sin dar ningún tipo de explicación, lo que desató una ola de especulaciones entre los espectadores.

En cuestión de minutos, el chat y los comentarios comenzaron a llenarse de mensajes alarmantes:

“Chicos, Wendy acaba de fallecer ”,

“Chicos, acaba de ”, “Lamentablemente encontraron a Wendy sin vida”,

sin vida”, “Falleció Wendy ”,

”, “Descansa en paz Wendy Guevara ”,

”, “Soy de León y están diciendo que Wendy murió”.

La falta de información oficial y el historial de cercanía entre Evelin y Wendy hicieron que miles de usuarios dieran por cierta la noticia.

TikTok en shock: rumores de atropellamiento y muerte

Conforme avanzaron los minutos, la versión del supuesto atropellamiento tomó fuerza. Algunos aseguraban que el accidente había ocurrido en León, Guanajuato, ciudad natal de Wendy Guevara, mientras otros afirmaban que ya se había confirmado su fallecimiento.

El nombre de la influencer rápidamente se convirtió en tendencia, demostrando el enorme impacto que tiene en redes sociales y el cariño que millones de seguidores sienten por ella.

Wendy Guevara IG @soywendyguevaraoficial

Jesús Montoya aclara el malentendido

Ante el pánico colectivo, fue Jesús Montoya, amigo cercano del círculo de Las Perdidas, quien salió a aclarar la situación a través de varios videos en TikTok. Montoya explicó que se comunicó directamente con Evelin "La Mamita" para confirmar la información.

Se comunicó Evelin conmigo y mire gente para que no esté preocupada. ‘Hola amigo buenas noches, bendito Dios todo bien’; ella fue la primera que me respondió, relató.

Jesús Montoya fue contundente al desmentir los rumores: Wendy Guevara no estaba muerta ni había sufrido ningún accidente.

Wendy Guevara)

Wendy Guevara está viva y con su familia

Para tranquilidad de sus seguidores, Montoya detalló que Wendy se encontraba en perfectas condiciones y acompañada de su madre en León, Guanajuato.

Está con su mamá, ahorita vi la camioneta a la vuelta. Está con su mamá y está todo bien. Ya le mandé mensaje a Evelin y me dijo que todo bien, aseguró.

Con estas declaraciones, quedó claro que todo se trató de una confusión generada por la reacción inesperada durante el en vivo y la rapidez con la que los rumores se propagaron en redes sociales.

wendy guevara

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer, cantante y creadora de contenido mexicana que alcanzó fama nacional como integrante de "Las Perdidas", un grupo viral de amigas originarias de León, Guanajuato. Su carisma, espontaneidad y sentido del humor la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas de internet.

En 2023, Wendy hizo historia al convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México, consolidándose como una de las personalidades más influyentes del país y un símbolo autenticidad.

wendy guevara

Aunque la noticia resultó ser falsa, el episodio evidenció el poder de la desinformación en redes sociales. Por fortuna, Wendy Guevara está viva, bien y rodeada de su familia, mientras sus seguidores respiran aliviados tras una noche marcada por el miedo y la confusión.

AAAT*