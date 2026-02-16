Yeri Mua pide a autoridades fumar mariguana en pleno carnaval de Veracruz

¡Traka! Yeri Mua protagonizó un momento álgido luego de presentarse en el carnaval de su natal Veracruz, luego de que se volviera viral que le pidiera a la Marina dejarla fumar marihuana, lo que provocó críticas hacia la cantante en redes sociales.

La veracruzana fue la encargada de cerrar el evento. Las cifras oficiales y reportes en el lugar estiman que alrededor de 90 mil personas se congregaron en la explanada para presenciar el show.

El ambiente era festivo y la conexión de la cantante con su público local fue inmediata; sin embargo, la dinámica del concierto cambió drásticamente cuando la artista detuvo la música para interactuar directamente con los encargados de la seguridad del recinto: la Secretaría de Marina (Semar).

“Déjanos fumar marihuana”

La seguridad en los eventos masivos del Carnaval de Veracruz suele estar resguardada por elementos de la Marina Armada de México. Consciente de su presencia al pie del escenario y en los alrededores, Yeri Mua lanzó una petición pública a través del micrófono que resonó en toda la Macroplaza.

"Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz, con todo respeto, déjenos fumar marihuana", exclamó la cantante ante la multitud.

Lejos de esperar una autorización oficial o una respuesta de los mandos presentes, la acción fue inmediata. Uno de los bailarines de su equipo le facilitó una pipa de cristal, de la cual la artista procedió a inhalar el humo frente a las decenas de miles de asistentes y las cámaras que transmitían el evento en vivo.

La reacción oficial y la censura digital

El acto no pasó desapercibido para la organización del evento. Aunque en el momento el concierto continuó hasta su conclusión, las repercusiones administrativas se hicieron notar poco después en los canales digitales.

Usuarios en redes sociales y medios locales reportaron que, tras el incidente, la participación de Yeri Mua fue retirada de la transmisión oficial del Carnaval. Los fragmentos donde aparece consumiendo la sustancia y dirigiéndose a las fuerzas federales no se encuentran disponibles en los reencuentros oficiales del gobierno del estado, lo que sugiere una desaprobación tácita de lo ocurrido en la tarima.

Del escenario al "after" privado

La noche de la influencer no terminó con el cierre del telón en el Malecón. Lejos de mostrar preocupación por las posibles implicaciones legales o mediáticas de su interacción con la Marina, la cantante trasladó la euforia del concierto a su residencia privada.

A través de sus historias de Instagram, Yeri Mua documentó lo que sucedió en las horas posteriores. Según sus propias palabras, organizó una fiesta masiva en su casa, reuniendo a personas que, según ella, "no veía hace miles de siglos".

La cantante detalló la magnitud del evento privado con los siguientes puntos:

Hubo un sobrecupo inesperado en su propiedad.

Contó con DJ en vivo y un sistema de iluminación profesional.

Existía un temor latente por la posible llegada de la policía debido al ruido y la cantidad de gente.

El apagón final

La celebración concluyó de manera abrupta, pero no por intervención policial. La infraestructura eléctrica de la zona no resistió la demanda de energía de la fiesta.

"Mi fiesta se acabó pero porque se fue la luz en toda la cuadra", relató la veracruzana en sus redes sociales al día siguiente.

La influencer especuló que el apagón fue consecuencia directa de la carga eléctrica requerida por el equipo de sonido y luces, sumado a la gran cantidad de asistentes en el domicilio.

"No sé si se fue la luz por mi culpa porque éramos un chingo de gente", admitió, calificando su propio evento como "la mejor fiesta de Veracruz" a pesar del corte de energía que afectó a sus vecinos.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la Secretaría de Marina ni del gobierno estatal ha emitido un comunicado oficial sobre el consumo de sustancias durante el evento familiar, más allá de la edición del material audiovisual.