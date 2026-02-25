ViX MicrO, dramas en un minuto

En la actualidad, donde la atención se mide en segundos, ViX, la plataforma de streaming líder en español, decidió apostar por el formato corto con el lanzamiento oficial de ViX MicrO. Esta iniciativa redefine la narrativa tradicional, llevando historias de alta calidad directamente a la palma de la mano.

Con episodios que oscilan entre uno y dos minutos, la plataforma busca capturar a una audiencia móvil que demanda inmediatez sin sacrificar la factura visual. El modelo es ambicioso: producciones de aproximadamente 60 capítulos rodadas en un tiempo récord de tan sólo cinco días.

El productor André Barrón y las actrices Alexa Archundia y Lisset platicaron con Excélsior sobre lo que significa ser pioneros de un cambio que no es sólo técnico, sino conceptual.

Para mí ha sido todo un honor poder ser de las pioneras en este gran proyecto. Teniendo presencia y continuidad en redes sociales, puedo entender cómo el público me está viendo; esta parte de tener el formato vertical en la palma de la mano hace que tengas una cercanía distinta con el espectador”, señaló Archundia.

Alexa Archundia y Lisset.

A mí me encanta. Ahora que el mundo ha cambiado y que tenemos una pantalla en las manos, tú decides en qué momento ponerle pausa, stop y play a tu aparato; eso es lo que lo hace interesante”, refirió Lisset.

El cambio de un formato tradicional a uno diseñado para redes sociales

Por su parte, André Barrón compartió cómo ha sido el reto de pasar de un formato tradicional de televisión a un contenido corto diseñado para redes sociales.

Trabajar de horizontal a vertical ya cambia la concepción de cómo tienes que encuadrar y ver a los personajes. No es una novela que se fragmente, es una historia que se cuenta en un par de minutos y debe tener un gancho fuerte para amarrar en los primeros segundos”, mencionó el productor.

A pesar de la novedad, el motor de ViX MicrO sigue siendo el mismo que ha cautivado a la audiencia hispana por décadas: el drama.

Los dramas siempre le han gustado a la gente, sólo es dárselos más ligeritos. Aprovechamos capítulos de un minuto para enganchar a las personas y que no sientan que se están echando una novela de un solo jalón, sino de a poquito”, indicó Alexa.

Lisset destacó la libertad que este formato otorga al usuario: “Ahora que el mundo ha cambiado, te voy a acompañar en el microbús, en la fila de las tortillas y te voy a acompañar a nivel masivo”.

Pioneros en profesionalizar el contenido vertical

Aunque el lanzamiento oficial de la plataforma se celebra este 26 de febrero, el concepto ya ha demostrado su poder desde julio de 2025 con producciones como Acábame, El regreso de la heredera fugitiva, Mi vida no es una telenovela y De famosa a cancelada, que han logrado alcanzar más de dos millones de reproducciones.

André Barrón concluyó con optimismo sobre el futuro de la marca: “Las telenovelas son parte del ADN de nuestra sociedad. El melodrama gusta mucho y creo que lo estamos capitalizando bien. Lo más importante es que emocionamos, y creo que vamos a emocionar más todavía”.

Con este movimiento, ViX MicrO se posiciona como el pionero en profesionalizar el contenido vertical para el mercado en Latinoamérica.

*mcam