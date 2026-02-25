No Te Va a Gustar, una banda felizmente imperfecta

En un mundo donde la tecnología y la velocidad con la que avanza exige la perfección, los uruguayos de No Te Va a Gustar disfrutan no serlo, y eso lo demuestran en su nuevo material discográfico.

Somos seres imperfectos y eso hay que salir a mostrarlo, por supuesto que sí. Hay que estar orgullosos de eso. Tratamos de romper con eso; más allá de que, obviamente, en nuestro trabajo lo estético es muy importante, tratamos de mostrar que somos gente normal, con nuestras imperfecciones, como todo el mundo. Está bueno fomentarlo”, compartió Emiliano Brancciari, vocalista de la banda, en entrevista con Excélsior.

“(Con la tecnología) ya no nos mostramos como somos, nos mostramos como queremos que los otros nos vean”, agregó Denis Ramos, trombonista de la agrupación.

Florece en el caos, el nuevo disco de No Te Va a Gustar

Tras cinco años fuera del estudio, la banda decidió que el cambio de invierno a primavera en el hemisferio sur era el momento ideal para volver a grabar y dar vida a Florece en el caos, su nuevo disco.

Nos encanta refugiarnos en el estudio y poner nuestra creatividad en algo más grande que una canción sola. Tenía mucho que no lo hacíamos, entonces se disfrutó mucho más. Lo hicimos en un estudio nuevo que nos daba alegría; tiene luz natural y eso te cambia el humor. Estaban viniendo los días cada vez más lindos. Te motiva estar totalmente concentrado en algo y ver que los días mejoran. Grabar con alegría es alucinante”, detalló Brancciari.

Florece en el caos no es un título fortuito; es un reflejo de lo ocurrido desde 2021, cuando lanzaron Luz, un álbum que nació en medio del encierro por la pandemia.

Todo se volvió más caótico. Ése fue el principio, pero todo avanzó a mucha velocidad y a lugares insospechados. Nosotros encontramos en las canciones el lugar donde refugiarnos, como lo hace mucha gente. Más allá de los problemas, la música es ese lugar seguro donde uno se mete y se alivia”, señaló el vocalista.

En agosto próximo, la banda regresará a México para presentar esta producción. El 29 de agosto, el Pepsi Center será el escenario donde No Te Va a Gustar haga vibrar a un público que conocieron hace años en el extinto Artic Bar de la Condesa.

“Desde que empezamos, era un objetivo venir a tocar acá. Es un país riquísimo a nivel cultural y un faro para toda Latinoamérica. Tener la posibilidad de construir nuestra relación con el público y ver ese crecimiento es sumamente disfrutable. Estar hoy tocando en un lugar mucho más grande, pero con gente que nos va a ver desde la primera vez en una ciudad tan importante, es un orgullo”, concluyó Brancciari.

*mcam