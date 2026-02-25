Última Hora Impreso de hoy

Diesel armó su Walk of Shame

El director creativo de la marca intentó erradicar los prejuicios de la imperfección con su colorido desfile

Por: Jorge Santamaría

Diesel presentó su colección para la temporada Otoño-Invierno 2026/27 durante la Semana de la Moda de Milán.
Diesel armó una pasarela vestida con 50 mil objetos representativos de la marca.
Diesel recurrió a piezas con acabados intensos y surrealistas.
Glenn Martens, director creativo de Diesel.
La idea de vivir con intensidad y sin temor al qué dirán.
Walk of Shame, de Diesel, pretende erradicar todo tipo de prejuicios y transformarlo en algo positivo y normal.
En México, en el año 2000, la comunidad raver tomó a Diesel como estandarte de moda.
El director creativo de Diesel intentó erradicar los prejuicios de la imperfección con su colorido desfile.
La pasarela de Diesel durante la Semana de la Moda de Milán.
El concepto de la pasarela de Diesel captó la mirada de los asistentes a la Semana de la Moda de Milán.
Diesel es una marca que siempre ha estado presente en la juventud y la contracultura.
Diesel no escatimó en presentar una colección plagada de colores.
Primer día de la Semana de la Moda de Milán, con Diesel como protagonista.
El director creativo de Diesel, Glenn Martens, presentó en el primer día de la Semana de la Moda de Milán su colección para la temporada Otoño-Invierno 2026/27 bajo el concepto Walk of Shame

Según medios internacionales, la idea surgió de aquellos días en los que despertamos sin saber qué pasó o dónde estamos, para lograrlo se armó una pasarela vestida con 50 mil objetos representativos de la marca.

Diesel recurrió a prendas para hacer valer su espíritu de experimental al presentar piezas con acabados intensos, surrealistas y telas que parecen ya tener un uso excesivo.

Para Martens, esto representa la idea de vivir con intensidad y sin temor al qué dirán.

Es por eso que su Walk of Shame pretende erradicar todo tipo de prejuicios que existe en el mundo y transformarlo en algo positivo y normal, es especial el concepto de la imperfección, que parece estar bastante satanizado.

Diesel es una marca que desde siempre ha estado presente en la juventud y en la contracultura que el diseñador quiere representar.

Al menos a inicios del 2000, en México la comunidad raver la tomó como estandarte de moda y continúa siendo parte del movimiento psychedelic. *mcam

