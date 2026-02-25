Justin Quiles y Lenny Tavárez superaron sus diferencias

“Al principio no nos llevábamos bien”, dijo a Excélsior Lenny Tavárez, recordando los inicios de su relación con su compatriota Justin Quiles; este último se rio y asintió. “Había fricción, orgullo y una primera impresión equivocada. Uno ya era artista y el otro no, y eso generó distancia”, agregó.

Ambos se conocieron en una fiesta a la que Lenny llegó en un auto descapotable con el volumen al máximo. “Yo lo vi llegar y pensé: ‘¿quién se cree éste?’”, recordó Quiles.

Hoy lanzan juntos el disco Superarte, un proyecto que para ellos significa superarse por muchas razones: la principal, sienten que hoy son otras personas; esos jóvenes que soñaban con ser cantantes se han superado en lo personal y han sabido ser compañeros.

El proyecto de Los Avengers (colectivo de cantantes panameños y puertorriqueños como Sech, Dalex, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Dímelo Flow) nos acercó. Con el tiempo nos conocimos realmente y entendimos quién era cada uno. Así nació una hermandad que hoy es clave para trabajar juntos”, sostuvo Lenny.

Una mezcla de ritmos y colaboraciones

Los cantantes hicieron en este disco una mezcla de canciones bailables, de reguetón puro con sonidos pop, cumbias y colaboraciones con J Balvin y Eladio Carrión. El proceso estuvo marcado por sus presentes personales; por ejemplo, para Justin, la paternidad le ha dado otra actitud frente al mundo.

Ser padre cambia todo. Te enseña un amor distinto y prioridades diferentes. Incluso he puesto mi carrera en pausa para dedicar más tiempo a mis hijos. La paternidad te obliga a ser mejor persona, te hace crecer en lo más importante que es la vida. Esa evolución personal también impacta la música”, compartió Quiles.

Lenny, por su parte, vio en este disco la oportunidad de encontrar el balance y dejar el traje de rockstar al entrar a casa. “Este proyecto me ayudó a encontrar balance. Y en el balance está la paz. Ser el mejor padre, esposo, amigo y compañero genera presión, pero esa presión te moldea y saca tu mejor versión”, afirmó.

Además, colaborar con artistas que han definido el sonido del género urbano les permitió salir de su zona de confort. “Con Balvin llevamos años trabajando desde la época de Energía. Ver su disciplina y constancia nos enseñó que hay que estar siempre en movimiento para mantenerse vigente. Él nunca se detiene, siempre está en algo, y tomamos eso de él”, destacó Justin.

Las redes sociales definen

No todo conlleva una estrategia de éxito; hay triunfos inexplicables, pero hoy con TikTok, ambos se dieron la oportunidad de crear contenido que puede penetrar no sólo donde se consume música, sino donde nace la tendencia.

Queremos complacernos a nosotros mismos, pero también sabemos que trabajamos para los fans. Un álbum te permite dividir: algunas canciones más personales y otras pensadas para que el público las haga suyas. Buscamos evolucionar artísticamente sin perder conexión con quienes nos siguen”, aseguró Tavárez.

De lo que sí están seguros es de que quieren conectar con el público a su manera y no siguiendo una moda pasajera. “Si hubiéramos seguido tendencias, quizá habríamos hecho salsa, pero no era lo que sentíamos. La meta fue superarnos: hacer algo distinto a lo que cada uno había hecho en su carrera y ofrecer un proyecto fresco. Queríamos entregar uno de los mejores álbumes colaborativos del género”, puntualizó.

Ambos están en México promocionando este material, un lugar que sienten está ofreciendo un nuevo sonido al género urbano a través de figuras como El Bogueto.

Vemos mucho potencial aquí. El reguetón mexicano todavía tiene un sonido muy local, pero puede trascender. Ya grabamos con El Bogueto y sentimos que esa canción puede viajar fuera de México.

El regional mexicano ya lo logró y creemos que el reguetón mexicano va por buen camino”, concluyó Justin durante nuestra conversación.

*mcam