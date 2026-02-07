Así se vivieron los últimos 5 medios tiempos del Super Bowl: artistas que marcaron época

El medio tiempo del Super Bowl dejó de ser solo un intermedio deportivo para convertirse en un evento cultural global. Cada año, millones de personas sintonizan el partido solo para ver el espectáculo musical. En los últimos cinco años, los artistas no solo han cantado sus éxitos, sino han contado historias, enviado mensajes sociales y provocado debates.

Kendrick Lamar (2025 – Super Bowl LIX)

El show de Kendrick Lamar fue uno de los más comentados de la década. Con una estética cinematográfica y una puesta en escena cargada de simbolismo, el rapero reafirmó su lugar como una de las voces más influyentes del hip-hop actual.

La coreografía, con tintes militarizados, y la narrativa visual apuntaron directamente a temas sociales y de identidad. El momento cumbre llegó con “Not Like Us”, tema que provocó una reacción ensordecedora en el estadio y en redes sociales, donde el show fue calificado como “histórico” y “político” a partes iguales.

Usher (2024 – Super Bowl LVIII)

Usher apostó por la nostalgia y ganó. Su presentación fue un homenaje al R&B de los años 2000, con un escenario circular que le permitió lucir su dominio del baile.

Uno de los momentos más virales fue su segmento en patines, que recordó por qué es considerado uno de los mejores performers de su generación. Además, fue el show con más invitados recientes, incluyendo a Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon, convirtiendo el estadio en una auténtica fiesta al estilo Atlanta.

Rihanna (2023 – Super Bowl LVII)

El regreso de Rihanna tras siete años sin presentarse en vivo fue suficiente para romper el internet. Sin invitados especiales y con un enfoque total en sus hits globales, la cantante dominó el escenario con seguridad absoluta.

El diseño de producción destacó por sus plataformas suspendidas en el aire, pero el momento que eclipsó todo ocurrió en los primeros segundos: Rihanna reveló que estaba embarazada por segunda vez, desatando titulares en todo el mundo y convirtiendo su show en uno de los más vistos de la historia.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022 – Super Bowl LVI)

Este espectáculo fue un tributo monumental al rap de la Costa Oeste. La escenografía recreó casas y contenedores inspirados en Compton, mientras el escenario se llenaba de leyendas.

Las apariciones sorpresa elevaron aún más el impacto: 50 Cent, recreando su icónico “In Da Club”, y Anderson .Paak en la batería. El show no solo fue un éxito de audiencia, sino que hizo historia al convertirse en el primer medio tiempo del Super Bowl en ganar un Emmy como Mejor Especial de Variedades.

The Weeknd (2021 – Super Bowl LV)

Marcado por las restricciones de la pandemia, el show de The Weeknd fue atípico pero visualmente inolvidable. El artista invirtió 7 millones de dólares de su propio bolsillo para completar la producción.

El laberinto de espejos bajo las gradas y el ejército de bailarines con el rostro vendado mientras sonaba “Blinding Lights” se convirtieron en imágenes icónicas de una era marcada por la incertidumbre global.

La polémica que ya rodea al Super Bowl LX y Bad Bunny

Aunque aún no se ha celebrado, el Super Bowl 2026 ya está envuelto en polémica, principalmente por los rumores y debates en torno a Bad Bunny. En redes sociales, su nombre ha sido tendencia ante la posibilidad de que encabece el próximo show de medio tiempo.

Los últimos cinco medios tiempos del Super Bowl demuestran que este escenario ya no solo mide popularidad, sino impacto cultural. Cada artista dejó una huella distinta, y todo indica que el próximo show con o sin Bad Bunny seguirá provocando conversación, polémica y millones de miradas alrededor del mundo.

AAAT*