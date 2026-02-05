El Super Bowl, el evento deportivo más grande de Estados Unidos, ha transformado desde hace mucho tiempo las canchas de fútbol en un fenómeno global de entretenimiento. Millones de ojos no solo sintonizan para ver quién ganará en el fútbol americano, sino también para presenciar el tan esperado espectáculo de medio tiempo. Este escenario, que ha albergado a leyendas de la música como Michael Jackson, U2, The Rolling Stones, Madonna, Beyoncé y Prince.

Los incidentes que te presentaremos a continuación no solo quedaron grabados en la memoria colectiva, sino que también detonaron debates, generaron memes y, en algunos casos, tuvieron repercusiones que cambiaron la industria del entretenimiento.

Super Bowl IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El "Nipplegate": Cuando Janet Jackson y Justin Timberlake Rompieron Internet

Si hablamos de incidentes virales, es imposible no comenzar con el famoso "Nipplegate". Era el Super Bowl XXXVIII. La icónica Janet Jackson y el entonces "Príncipe del Pop" Justin Timberlake estaban incendiando el escenario con un medley de sus éxitos. Todo transcurría con la energía esperados hasta que, durante la interpretación de "Rock Your Body", Timberlake realizó un movimiento coreografiado para "romper" parte del atuendo de Janet.

La intención era revelar su corsé de cuero rojo, pero lo que ocurrió en su lugar fue la exposición del pezón derecho de Jackson. Lo que duró apenas medio segundo en televisión en vivo desató un debate. La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) recibió más de 500,000 quejas, las cadenas de televisión implementaron retrasos de emisión para futuras transmisiones en vivo, y la frase "malfuncionamiento de vestuario" entró en el léxico popular.

El tiburón izquierdo de Katy Perry: nace una leyenda de los memes

No todos los incidentes tienen que ser escándalos. A veces, la simple espontaneidad se convierte en cosa viral. Ese fue el caso en el Super Bowl XLIX, cuando Katy Perry deslumbró con un espectáculo vibrante lleno de colores, tigres gigantes y... tiburones bailarines. Mientras interpretaba su éxito "Teenage Dream", dos bailarines disfrazados de tiburones flanqueaban a la cantante. El "tiburón de la derecha" ejecutó una coreografía perfecta, pero el "tiburón de la izquierda" parecía estar en su propio mundo, improvisando con movimientos erráticos y una falta total de sincronización.

El Left Shark se convirtió instantáneamente en una sensación de internet. Los memes llegaron a la velocidad de la luz, el disfraz se agotó en las tiendas y el bailarín anónimo (luego identificado como Bryan Gaw) se volvió una celebridad por su falta de coordinación.

La rebelión de M.I.A.: el dedo medio que costó millones

El Super Bowl XLVI vio el regreso triunfal de la "Reina del Pop", Madonna, al escenario más grande del mundo. Su espectáculo fue grandioso, con invitados especiales como Nicki Minaj y CeeLo Green. Sin embargo, fue la rapera M.I.A. quien se robó los titulares por las razones equivocadas. Durante la interpretación de "Give Me All Your Luvin'", mientras cantaba su verso, M.I.A. miró directamente a una de las cámaras y extendió su dedo medio hacia la audiencia.

La NFL y NBC, la cadena que transmitía el evento, reaccionaron con indignación. Aunque la imagen fue censurada casi de inmediato, el gesto se transmitió en vivo a millones. La NFL presentó una demanda multimillonaria contra M.I.A. por romper su contrato y dañar la reputación del evento.

La sombra sugerente de Prince: ¿un icono de la discreción?

Muchos consideran el medio tiempo de Prince en el Super Bowl XLI como el mejor de todos los tiempos. Bajo una lluvia torrencial, el "genio de Minneapolis" ofreció una actuación electrizante que incluyó éxitos propios y covers legendarios. Sin embargo, hubo un momento en particular que generó una ola de comentarios.

Durante la interpretación de "Purple Rain", Prince tocó detrás de una cortina gigante, y su sombra, junto con la forma de su icónica guitarra Symbol, creó una silueta que muchos interpretaron como, digamos, algo fálico. El momento fue fugaz, pero el debate sobre si fue intencional o una feliz coincidencia artística se prolongó durante semanas.

Los medios tiempos del Super Bowl son más que una pausa en el partido; son un reflejo de nuestra cultura y entretenimiento. Nos recuerdan que el arte en vivo es impredecible, que la controversia vende, y que, sea cual sea el incidente, siempre nos dará algo de qué hablar hasta el próximo año.

