Feria de las Fresas 2026 en Irapuato: fechas, artistas, precios y dónde comprar boletos

La Feria de las Fresas es uno de los eventos más emblemáticos de Irapuato, Guanajuato, municipio reconocido a nivel nacional como la Capital Mundial de la Fresa. Año con año, esta celebración combina tradición, cultura, entretenimiento y música para recibir a miles de visitantes locales y turistas.

Más allá de los conciertos, la feria ofrece juegos mecánicos, pabellones gastronómicos, exposiciones comerciales, actividades familiares y espectáculos artísticos, convirtiéndose en un punto de encuentro para todas las edades. En 2026, el evento busca dar un salto de calidad y consolidar a Irapuato como referente del entretenimiento en el centro de México.

Fechas y sede: ¿cuándo y dónde será la Feria de las Fresas 2026?

La edición 2026 se llevará a cabo del 13 al 29 de marzo en el Inforum Irapuato, uno de los recintos más importantes del Bajío. Durante más de dos semanas, el lugar se transformará en un espacio lleno de música, color y experiencias pensadas para toda la familia.

Luego de varios días de expectativa, autoridades estatales y municipales revelaron oficialmente la programación completa, confirmando un cartel que mezcla talento nacional e internacional.

Foro de la Gente: un cartel de talla mundial

Una de las grandes novedades de este año es la transformación del antiguo Teatro del Pueblo, que ahora llevará el nombre de Foro de la Gente. Este escenario será el corazón musical de la feria y contará con artistas de diversos géneros, desde pop y electrónica hasta regional mexicano y rock.

Cartel confirmado del Foro de la Gente:

13 de marzo: Grupo Liberación

Grupo Liberación 14 de marzo: Picus

Picus 15 de marzo: Marshmello

Marshmello 16 de marzo: Enanitos Verdes

Enanitos Verdes 19 de marzo: Grupo Camila

Grupo Camila 20 de marzo: La Arrolladora Banda El Limón

La Arrolladora Banda El Limón 21 de marzo: OneRepublic

OneRepublic 22 de marzo: Grupo Frontera

Grupo Frontera 26 de marzo: Mi Banda El Mexicano

Mi Banda El Mexicano 27 de marzo: Cardenales de Nuevo León & Invasores de Nuevo León

Cardenales de Nuevo León & Invasores de Nuevo León 28 de marzo: Ozuna

Ozuna 29 de marzo: Los Tigres del Norte

La diversidad del cartel busca atraer a públicos de todas las edades, combinando nostalgia, tendencias actuales y grandes espectáculos internacionales.

Emoción garantizada en el Palenque de la Feria

El Palenque de la Feria de las Fresas 2026 tampoco se queda atrás. Este espacio contará con presentaciones más íntimas, ideales para los amantes de la música regional y el pop mexicano.

Artistas confirmados en el Palenque:

13 de marzo: Los Parras

Los Parras 20 de marzo: Banda MS

Banda MS 21 de marzo: Carlos Rivera

Carlos Rivera 22 de marzo: Conjunto Primavera

Conjunto Primavera 26 de marzo: Carín León

Carín León 27 de marzo: Edén Muñoz

Estos conciertos suelen ser de los más esperados, por lo que se recomienda comprar boletos con anticipación.

Precios de entrada y venta de boletos

El acceso general a la Feria de las Fresas 2026 tendrá un costo de 60 pesos, lo que permite disfrutar del recinto, juegos, exposiciones y del ambiente festivo.

Para quienes deseen asistir a los conciertos del Foro de la Gente o del Palenque y asegurar su lugar, la venta oficial de boletos iniciará el sábado 7 de febrero a las 10:00 horas.

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma boletiland.com, sitio autorizado para la venta. Debido a la alta expectativa por el cartel, se recomienda adquirirlos lo antes posible.

Feria de las Fresas 2026 Gobierno de Irapuato

Con una cartelera ambiciosa, precios accesibles y una oferta pensada para toda la familia, la Feria de las Fresas 2026 se perfila como uno de los eventos imperdibles del año. Irapuato se prepara para recibir a miles de visitantes y demostrar, una vez más, por qué su feria es una de las más queridas y completas del país.

AAAT*