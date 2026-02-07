Fabiola Campomanes anuncia la muerte de su madre con emotivo mensaje

La mañana del sábado 7 de febrero, Fabiola Campomanes utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia profundamente personal: la muerte de su madre. La actriz eligió Instagram como el único canal público para dar a conocer la pérdida, rompiendo así varias semanas de silencio digital.

La publicación estuvo acompañada de fotografías familiares, imágenes íntimas que reflejan momentos de cercanía y cariño entre madre e hija. Sin comunicados oficiales ni declaraciones extensas, Campomanes permitió que fueran esas imágenes y sus palabras las que hablaran por ella.

El emotivo mensaje de despedida

En su post, Fabiola Campomanes se dirigió directamente a su madre con un mensaje breve, pero profundamente emotivo:

Vuela alto mami! Gracias por todo!! Ya te extraño. Te amo tanto

Las palabras, sencillas y directas, resonaron entre miles de seguidores que rápidamente inundaron la publicación con mensajes de condolencias, fuerza y acompañamiento. Colegas del medio artístico también se sumaron a las muestras de apoyo, destacando la calidad humana de la actriz en un momento tan vulnerable.

Una ausencia en redes marcada por la preocupación

El anuncio llegó después de un periodo en el que Fabiola Campomanes se mantuvo alejada de redes sociales y de compromisos públicos. Esa ausencia, que en su momento pasó desapercibida para muchos, ahora cobra sentido.

Desde comienzos del año, la madre de la actriz atravesaba un delicado estado de salud. Fue sometida a una cirugía de emergencia en el colon, situación que llevó a Campomanes a poner en pausa su agenda profesional para enfocarse por completo en el cuidado y acompañamiento de su madre.

Aunque la actriz no ha revelado detalles específicos sobre la causa del fallecimiento, sí dejó claro que los últimos días estuvieron marcados por la cercanía familiar y la prioridad absoluta al bienestar de su mamá.

¿Qué se sabe sobre la salud de su madre?

De acuerdo con información compartida previamente, la madre de Fabiola Campomanes enfrentó complicaciones de salud que derivaron en una intervención quirúrgica urgente. A partir de ese momento, la actriz decidió mantenerse fuera del ojo público, demostrando que, más allá de su carrera, la familia ocupa un lugar central en su vida.

El motivo exacto del deceso no ha sido confirmado, y la actriz ha optado por mantener ese aspecto en la esfera privada, una decisión que ha sido respetada por sus seguidores.

Una relación cercana y profundamente amorosa

A lo largo de los años, Fabiola Campomanes habló en distintas ocasiones sobre la estrecha relación que mantenía con su madre. Para la actriz, ella no solo fue un pilar emocional, sino también una figura de apoyo constante en los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Fabiola Campomanes

Quienes han seguido la trayectoria de Campomanes saben que su familia siempre ha sido una prioridad. En entrevistas pasadas, la actriz destacó la importancia de estar presentes para los padres, acompañarlos y retribuirles el amor recibido, una filosofía que hoy cobra un significado aún más profundo.

