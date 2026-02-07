Vinculan a proceso a Livia 'N': el origen del pleito con el paparazzi Ernesto Zepeda

El conflicto legal entre Livia 'N' y el paparazzi Ernesto Zepeda volvió a captar la atención mediática luego de que se confirmara que la actriz fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones. La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, quien detalló que un magistrado ordenó procesarla tras considerar que habría mentido ante la autoridad.

De acuerdo con lo reportado, la denuncia fue presentada desde 2024 por el fotógrafo y su abogada, Ángela Frías, luego de que Brito negara haber agredido físicamente al paparazzi durante el incidente ocurrido años atrás.

¿Quién es Livia Brito?

Livia 'N' es una actriz de origen cubano, radicada en México desde hace varios años, que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en telenovelas como Triunfo del amor, Abismo de pasión, Muchacha italiana viene a casarse y La desalmada. Su carrera la colocó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana en la última década.

Sin embargo, su trayectoria artística se ha visto opacada en los últimos años por este prolongado conflicto legal que ha derivado en sentencias, recursos legales y ahora una vinculación a proceso.

El origen del pleito: Cancún 2020

La disputa comenzó en junio de 2020, cuando Ernesto Zepeda fotografió a Livia 'N' y a su entonces pareja, Mariano Martínez, durante unas vacaciones en Cancún. Según el fotógrafo, las imágenes fueron tomadas en un lugar público como parte de su trabajo.

Al percatarse de que estaban siendo fotografiados sin su consentimiento, la actriz y su acompañante confrontaron al paparazzi. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, durante la cual también fue destruido el equipo fotográfico de Zepeda. Este episodio marcó el inicio de una batalla legal que se extendería por años.

Demandas cruzadas y una sentencia millonaria

Tras el incidente, Ernesto Zepeda presentó una demanda por daño físico y moral. En 2023, el fallo le fue favorable, obligando a Livia Brito y a su ex pareja a pagar una indemnización superior a un millón de pesos.

Por su parte, la actriz interpuso una demanda por invasión a la privacidad, argumentando que el paparazzi había lucrado con imágenes obtenidas sin autorización en un momento íntimo. Sin embargo, Zepeda sostuvo que las fotografías se tomaron en un espacio público y estaban protegidas por el ejercicio periodístico.

El caso llega a la Suprema Corte

La controversia escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que Livia Brito impugnara las resoluciones judiciales. No obstante, en junio de 2025, la Corte desechó su recurso y confirmó de manera definitiva la sentencia a favor del paparazzi, ratificando la indemnización.

Este fallo fue considerado un precedente importante en el debate entre el derecho a la privacidad de los famosos y la libertad de prensa.

La falsedad de declaraciones y la vinculación a proceso

Paralelamente al juicio civil, Ernesto Zepeda y su defensa denunciaron a la actriz por falsedad de declaraciones, señalando que Brito negó ante las autoridades haber agredido al fotógrafo, pese a que los hechos ya habían sido acreditados judicialmente.

Esta acusación derivó en que un magistrado ordenara su vinculación a proceso, decisión que vuelve a colocar a la actriz bajo el escrutinio público y abre un nuevo capítulo legal en el caso.

Un conflicto que sigue abierto

Aunque la sentencia civil ya fue confirmada, la vinculación a proceso por falsedad de declaraciones mantiene el caso vigente y con posibles consecuencias legales adicionales para la actriz.

El pleito entre Livia 'N' y Ernesto Zepeda no solo ha marcado un antes y un después en la vida de ambos, sino que también ha generado un intenso debate nacional sobre los límites entre la vida privada, la fama y el ejercicio del periodismo.

Mientras tanto, el nombre de la actriz vuelve a ocupar titulares, recordando que este conflicto, iniciado hace casi seis años en una playa de Cancún, aún no termina de cerrarse.

AAAT*