El video de Galilea Montijo con su novio que encendió las redes

Galilea Montijo encendió las redes sociales por un video que publicó en donde se ve junto a su novio Isaac Moreno, recostados en la playa.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la conductora Galilea Montijo hizo públicas las imágenes y sus seguidores no dudaron al opinar al respecto, causando debate sobre una particular pose que hicieron.

Video de Galilea Montijo con su novio en la playa

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno. Especial

En el video se ve a Gali y a Isaac en diversas situaciones, aunque en todas, ambos felices y enamorados, como se ha visto a la pareja ultimamente.

No obstante, una pose en particular llamó la atención: Galilea recostada en una tabla de surf e Isaac Moreno encima de ella.

Por supuesto, la imagen ha dado mucho de qué hablar y, mientras unos opinan que se trata de algo que deberían guardar en la intimidad, otros aplauden por su relación de pareja y la forma en la que expresan su amor.

Entre las opiniones en el video se lee:

Qué espectacular.

Qué lindo es verte feliz.

Se calman, por favor.

Los más top.

Gali, estás espectacular.

Lejos de toda la polémica, lo cierto es que Galilea Montijo se ve feliz con su novio y ese video es muestra de lo bien que la pasan juntos.

La conductora acompañó el video con el texto:

Fin de semana de fotos increíbles…acompañado de risas, bailes y gente que adoramos… en nuestro lugar favorito”.

¿Quién es el novio de la conductora?

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno. Especial

Isaac Moreno es un modelo español que ganó notoriedad en México por su relación con la conductora y actriz Galilea Montijo. La pareja comenzó a llamar la atención en 2023, después de que fueron vistos juntos en playas de Quintana Roo, poco tiempo después de que Galilea anunciara su separación de Fernando Reina Iglesias tras 11 años de matrimonio.

Lo que se sabe de Moreno es que, antes de dedicarse al modelaje, estudió Contabilidad y posteriormente se especializó en Ingeniería Estructural. Trabajó durante varios años en esa área antes de enfocarse en la industria de la moda.

Isaac Moreno tiene un hijo llamado Timothy. Aunque mantiene parte de su vida familiar privada, en ocasiones ha compartido fotografías junto al menor en redes sociales.

Además del modelaje, Moreno suele mostrar en sus redes un estilo de vida relacionado con viajes, ejercicio, moda y fotografía, lo que ha aumentado su popularidad desde que se hizo pública su relación con Galilea.

La separación de Galilea y Fernando Reina

Cuando Galilea y Fernando Reina anunciaron su separación en 2023, ambos señalaron que su prioridad era mantener una buena relación como padres. Con el paso del tiempo, Mateo decidió vivir con su papá en Acapulco, una situación que generó comentarios en redes sociales, pero que Galilea explicó como una decisión tomada pensando en lo mejor para su hijo y respetando sus necesidades durante la adolescencia.

La conductora ha insistido en que la distancia física no significa alejamiento emocional, pues mantiene comunicación constante con Mateo, viaja para verlo y busca estar presente en momentos importantes de su vida.

Se sabe que Galilea y Mateo mantienen una relación cercana, aunque como cualquier vínculo entre una mamá y un adolescente han tenido momentos de adaptación.