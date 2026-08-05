Miniserie “En tus manos” en Netflix: de qué trata y por qué causa tanto furor

La miniserie sueca “En tus manos”, disponible en Netflix, se posiciona como una de las favoritas de la plataforma. Con tan solo cinco episodios que pueden verse en menos de cuatro horas, ha logrado conquistar al público.

Esta miniserie apuesta por una historia intensa, pero realista y emocional, explorando cómo las pandillas criminales reclutan a menores de edad en los barrios más vulnerables de Suecia.

Está basada en la exitosa novela homónima de la escritora sueca Malin Persson Giolito, autora de Quicksand. Fue dirigida por Anna Zackrisson, reconocida por su trabajo en dramas criminales y series de televisión suecas; y el guion fue desarrollado por Amin Hussein, Amanda Högberg y Alex Haridi.

La producción estuvo a cargo de Frida Asp y Fatima Varhos, con Astri von Arbin Ahlander como productora ejecutiva, bajo la compañía sueca Asp Varhos para Netflix.

¿De qué trata la miniserie “En tus manos”?

Miniserie "En tus manos" en Netflix. Especial

La historia comienza con un hecho que cambia por completo la vida de un barrio en Suecia: un adolescente es asesinado a plena luz del día y el principal sospechoso es Dogge, quien hasta hace poco era el mejor amigo de la víctima, Billy. Lo que en un principio parece ser un simple caso policial pronto revela una realidad mucho más compleja y dolorosa.

En lugar de enfocarse únicamente en descubrir quién disparó o cómo ocurrió el crimen, la miniserie retrocede en el tiempo para reconstruir la amistad entre ambos jóvenes. Billy y Dogge crecieron prácticamente como hermanos. Compartían juegos, sueños y una infancia aparentemente normal, pero conforme fueron creciendo comenzaron a enfrentar problemas familiares, falta de oportunidades y la influencia de las pandillas que operan en su comunidad.

Poco a poco, la serie muestra cómo estos grupos criminales identifican a adolescentes vulnerables y los manipulan para convertirlos en parte de sus organizaciones. Los líderes de las bandas les ofrecen dinero, pertenencia, protección e incluso una falsa sensación de respeto, aprovechándose de que muchos provienen de hogares marcados por la violencia, la ausencia de los padres o las dificultades económicas. Lo que empieza con pequeños favores termina convirtiéndose en una espiral de delitos cada vez más graves.

Uno de los aspectos más impactantes de la historia es que deja claro que Billy y Dogge no nacieron siendo criminales. La serie explora cómo una serie de malas decisiones, presiones sociales y circunstancias personales van cambiando su forma de pensar hasta llevarlos a un punto de no retorno. Los espectadores son testigos de cómo la inocencia de ambos desaparece conforme se ven obligados a elegir entre sobrevivir o enfrentarse a organizaciones que no permiten abandonar sus filas.

En tanto, la investigación del asesinato sirve para mostrar el otro lado de la historia. Los detectives no solo intentan encontrar al responsable del crimen, sino también comprender cómo las pandillas utilizan a menores de edad para cometer asesinatos y otros delitos, ya que saben que, por su edad, las consecuencias legales suelen ser diferentes a las de un adulto.

Más allá del suspenso, "En tus manos" habla sobre la amistad, la pérdida de la inocencia y el peso del entorno en la vida de los jóvenes. La serie plantea una pregunta constante al espectador: ¿qué habría pasado si Billy y Dogge hubieran crecido en circunstancias distintas? En ese sentido, evita presentar a sus protagonistas únicamente como víctimas o como villanos, y en su lugar muestra personajes llenos de matices, cuyas decisiones están profundamente influenciadas por el mundo que los rodea.

Éxito en Netflix

Miniserie "En tus manos" en Netflix. Especial

“En tus manos” es considerado uno de los mayores aciertos en Netflix puesto que evita los clichés de las series policiacas tradicionales.

Aunque la historia parte de un asesinato, el verdadero foco de la miniserie está en comprender las circunstancias que llevaron a los protagonistas hasta ese punto. Es eso lo que logra captar la atención de los usuarios, el drama que combina suspenso con una fuerte crítica social.

Otro de los puntos por el que la serie es elogiada, se debe al realismo. La trama retrata un problema que Suecia enfrenta desde hace varios años y que va en incremento: el reclutamiento de adolescentes por parte de bandas criminales. Eso hace que la historia resulte especialmente impactante y en cercanía con el público.

El éxito también se debe a las actuaciones de los jóvenes protagonistas, así como la fotografía y al ritmo narrativo que mantiene la tensión durante los cinco episodios.

Al tratarse de una miniserie relativamente corta, muchos espectadores la ven en un solo día, lo que favorece su popularidad dentro del catálogo de Netflix.

¿Quién es quién en la serie?

Miniserie "En tus manos" en Netflix. Especial

El elenco de "En tus manos" está encabezado por un grupo de jóvenes actores que logran transmitir con realismo la dureza de la historia: