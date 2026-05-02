VIDEO: Así fue la expulsión de Daniel Borjas de La Mansión VIP tras "golpear" a Aldo Arturo

La tensión dentro de La Mansión VIP alcanzó su punto más alto este sábado 2 de mayo, cuando se confirmó la expulsión de Daniel Borjas tras protagonizar un altercado con Aldo Arturo que derivó en agresión física.

De acuerdo con lo ocurrido, el conflicto entre ambos participantes comenzó durante la madrugada y fue escalando rápidamente. Aunque en un inicio no estaba claro si el influencer abandonaría el programa, la incertidumbre terminó cuando comenzó a circular un video en redes sociales que muestra el momento exacto de su salida.

La decisión generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del reality, ya que la producción aplicó el reglamento de convivencia que prohíbe cualquier tipo de violencia física entre los participantes.

Filtran VIDEO de la salida de Daniel Borjas

El creador de contenido El Holy Milk fue quien confirmó la expulsión al compartir en Instagram un video donde se observa a Daniel Borjas abandonar la mansión escoltado por un guardia de seguridad.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se aprecia que la salida fue inmediata y sin mayores protocolos. Borjas aparece vistiendo un pants blanco —el mismo que llevaba durante la discusión—, cargando sus pertenencias, entre ellas maletas, bolsas e incluso un peluche.

Este detalle llamó la atención de los seguidores, quienes interpretaron la escena como una “expulsión exprés”, ya que el influencer no tuvo oportunidad de cambiarse ni de despedirse formalmente de sus compañeros.

Foto: Facebook HotSpanish

¿Qué pasó entre Daniel Borjas y Aldo Arturo?

El origen del conflicto habría sido un malentendido. Según versiones dentro del programa, Daniel Borjas acusó a Aldo Arturo de haberle cerrado una puerta en la cara de manera intencional, lo que generó molestia inmediata.

Por su parte, Aldo Arturo negó cualquier intención de agredirlo y aseguró que todo se trató de un accidente. Sin embargo, la discusión continuó subiendo de tono hasta que, en medio del enfrentamiento, Borjas le propinó una cachetada.

Tras este momento, la situación se descontroló aún más cuando Aldo Arturo realizó comentarios personales que intensificaron el enojo. Fue entonces cuando elementos de seguridad ingresaron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Este incidente marcó una clara violación a las reglas del reality, lo que derivó en la expulsión inmediata del influencer.

Reacciones en redes sociales y dentro del reality

El episodio no tardó en generar controversia. Seguidores del programa y usuarios en redes sociales expresaron opiniones divididas: algunos respaldaron la decisión de expulsar a Daniel Borjas por incumplir las normas, mientras que otros cuestionaron el contexto completo del enfrentamiento.

Previamente, la influencer Dayane Chrissel había comentado que no existían pruebas claras de la expulsión, lo que aumentó la especulación. No obstante, el video filtrado terminó por confirmar los hechos.

Dentro de la casa, el ambiente también se tornó tenso, ya que el incidente evidenció las fracturas entre los participantes y dejó claro que la convivencia estaba llegando a un punto crítico.

¿Quién es Daniel Borjas?

Originario de Monterrey, Daniel Borjas, de 24 años, es un creador de contenido que ha ganado popularidad principalmente en redes sociales como Instagram y TikTok.

Su estilo se caracteriza por entrevistas espontáneas en antros y espacios públicos, además de dinámicas virales como “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, donde interactúa con desconocidos y figuras públicas para conocer el valor de sus prendas.

Con más de 1.8 millones de seguidores en Instagram y una comunidad que supera los 7 millones en TikTok, Borjas se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más visibles del entretenimiento digital en México.

Su participación en La Mansión VIP representaba un paso importante en su carrera dentro del mundo del reality, pero su salida abrupta podría marcar un antes y un después en su imagen pública.

AAAT**