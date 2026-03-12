La vida secreta de Frida Kahlo y Diego Rivera inspirará nueva serie de Netflix

La historia de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera llegará a la pantalla con una nueva serie que promete adentrarse en aspectos poco explorados de sus vidas. La plataforma Netflix desarrolla actualmente un proyecto inspirado en la relación de los icónicos artistas mexicanos, cuya vida personal y legado artístico siguen fascinando.

La producción aún no tiene título oficial, pero se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del streaming en México. La serie se basará en la novela Rien n'est noir, obra de la escritora francesa Claire Berest, que recrea la intensa vida emocional y creativa de Frida Kahlo.

La adaptación buscará mostrar no solo el romance entre Frida Kahlo y Diego Rivera, sino también el contexto político, social y artístico que influyó profundamente en su obra y en su relación. Se trata de una historia marcada por el talento, pasión y contradicciones de dos figuras que transformaron el arte del siglo XX.

Un equipo creativo con mirada internacional

El proyecto contará con la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, dos cineastas con amplia trayectoria en la industria.

Riggen se ha consolidado en Hollywood tras dirigir producciones como la serie de acción Tom Clancy's Jack Ryan, además de filmes como Bajo la misma luna y Los 33. Para la directora mexicana, regresar a filmar en su país tiene un significado especial.

Según explicó, el proyecto le permitirá explorar la figura de Frida Kahlo desde una perspectiva profundamente mexicana, resaltando la forma en que la artista transformó el dolor en una poderosa fuente creativa.

Por su parte, Gabriel Ripstein aportará una visión narrativa moderna que busca alejarse de los retratos convencionales de la pareja.

Una historia de amor, arte y conflictos

Uno de los objetivos centrales de la serie es presentar a Frida Kahlo y Diego Rivera más allá del mito. Durante décadas, ambos han sido representados como figuras casi legendarias del arte mexicano; sin embargo, el proyecto pretende mostrar su lado más humano.

La trama girará en torno a dos ejes principales: su compleja relación sentimental y su colaboración artística. A lo largo de la serie, el público podrá descubrir cómo sus ideales políticos, su compromiso social y sus propias contradicciones moldearon su vínculo.

Ripstein ha adelantado que la narrativa será provocadora y emocional, con un lenguaje cinematográfico contemporáneo que conecte la historia con las audiencias actuales. La intención es ofrecer una mirada fresca que revele tanto la genialidad como las sombras de ambos personajes.

Un proyecto clave para la industria audiovisual mexicana

La serie también forma parte de una estrategia más amplia de Netflix para fortalecer la producción audiovisual en México. La plataforma anunció recientemente una inversión de mil millones de dólares en contenidos en el país durante los próximos cuatro años, con el objetivo de impulsar historias locales.

Este contexto coincide con nuevas políticas del gobierno mexicano para atraer producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas destaca un incentivo del 30% para proyectos audiovisuales que se realicen en territorio nacional, además de beneficios fiscales adicionales.

La actriz y productora Salma Hayek participó en el anuncio de estas iniciativas. Hayek fue protagonista y productora de la película biográfica Frida, que ganó dos premios Oscar y ayudó a consolidar el interés internacional por la vida de Kahlo.

Un nuevo capítulo para las historias mexicanas en streaming

La serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera se suma a una lista creciente de producciones mexicanas dentro del catálogo de Netflix. Entre ellas destacan proyectos recientes como Las muertas, la comedia romántica Love 9 to 5 y la adaptación literaria Mal de amores.

Otros títulos en desarrollo incluyen nuevas series y documentales protagonizados por figuras reconocidas del entretenimiento mexicano, lo que refuerza la apuesta del streaming por contar historias profundamente vinculadas con la cultura del país.

En ese panorama, la serie inspirada en Frida Kahlo y Diego Rivera promete convertirse en uno de los proyectos más esperados. No solo por la relevancia histórica de sus protagonistas, sino porque busca mostrar la intensidad de una relación que mezcló amor, arte, política y rebeldía.

