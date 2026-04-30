Victoria Kühne rompe el silencio sobre su romance con Cristian Castro 

El romance entre Cristian Castro y Victoria Kühne continúa generando conversación, especialmente ahora que la productora decidió hablar por primera vez sobre su relación. Luego de que ambos sorprendieran al hacer oficial su noviazgo con románticas fotografías compartidas en redes sociales durante un viaje a Nueva York, las miradas se centraron en esta nueva etapa del cantante.

Kühne no solo confirmó su relación, sino que también dejó ver la admiración que siente por el intérprete de “Azul”. Aunque es conocida por mantener su vida personal en total discreción, en esta ocasión no dudó en elogiarlo, destacando su talento vocal de manera contundente. Para ella, Cristian Castro no solo es uno de los grandes, sino el mejor cantante, incluso a nivel mundial, superando, desde su perspectiva a otros artistas con los que ha trabajado.

Foto: Instagram victoriakuhne

A pesar de estas declaraciones, la productora también fue clara en que su intención no es exponer su vida privada. De hecho, explicó que decidió compartir las imágenes de su relación de forma muy medida, ya que prefiere que la atención se mantenga en sus proyectos y en el trabajo cultural que actualmente desarrolla. Esta postura marca una diferencia con otras relaciones públicas del cantante, que en el pasado estuvieron rodeadas de mayor exposición mediática.

Otro de los temas que llamó la atención fue su relación con Verónica Castro, madre del artista. Lejos de cualquier incomodidad, Kühne reveló que existe un vínculo cercano desde hace años, ya que sus familias han mantenido relación desde que ella era pequeña. Incluso, compartió que hay un cariño genuino y una convivencia previa que ha facilitado esta nueva etapa en su vida personal.

Foto: Instagram victoriakuhne

Cabe recordar que el anuncio de este romance llega meses después de que Cristian Castro hiciera público el fin de su relación con Mariela Sánchez. Ahora, todo apunta a que el cantante está viviendo un momento distinto, más reservado y enfocado en una relación que, al menos por ahora, se mantiene lejos del escándalo.

Con estas primeras declaraciones, Victoria Kühne deja ver una historia que combina admiración, cercanía familiar y discreción, elementos que podrían definir esta nueva etapa en la vida del cantante.

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