Shakira enciende Copacabana: Río se prepara para megashow que promete hacer historia

Río de Janeiro ya vive un ambiente completamente dominado por la música de Shakira. En plena playa de Copacabana, decenas de fans, locales y turistas se han reunido para ensayar los pasos de “Waka Waka”, uno de los temas más icónicos de la cantante colombiana, como antesala al espectáculo gratuito que ofrecerá este sábado por la noche.

Copacabana convertida en pista de baile gigante

Bajo el sol intenso de Río, el ambiente parece más una clase de baile al aire libre que una simple reunión de fans. Con la guía del bailarín Christian Bazano, los asistentes intentan replicar la famosa coreografía de la artista mientras el escenario monumental ya se levanta frente al mar.

La estructura del show supera los mil metros cuadrados y se ha instalado justo en la icónica playa, donde Shakira se presentará entre las 21:45 y la medianoche, hora local. La cantante se encuentra hospedada desde el miércoles en el reconocido Copacabana Palace, uno de los hoteles más emblemáticos de la zona.

Foto: AFP

Una expectativa que apunta a cifras récord

Los organizadores del evento estiman una asistencia que podría superar los dos millones de personas, lo que colocaría este concierto entre los más masivos de la historia reciente en Brasil. En años anteriores, figuras como Lady Gaga y Madonna ya habían reunido multitudes similares en el mismo punto de la ciudad, consolidando el formato de megaconciertos gratuitos como una estrategia cultural y turística.

El impacto económico también es considerable: autoridades locales proyectan una derrama de cientos de millones de reales, impulsada por el aumento de visitantes, la ocupación hotelera y el consumo en la ciudad.

Foto: AFP

Fans, historia y el puente latino que construye Shakira

Para muchos seguidores, el concierto no es solo un espectáculo, sino una celebración personal. Hay quienes han seguido a la cantante durante décadas, viajando, ahorrando e incluso acumulando recuerdos y tatuajes inspirados en ella. Entre generaciones, la admiración por Shakira se ha mantenido viva, convirtiéndose en un vínculo familiar y cultural.

Aunque la música brasileña domina ampliamente el consumo local, el país ha abierto cada vez más espacio a artistas latinoamericanos. Shakira, quien incluso ha colaborado con figuras como Anitta, se ha consolidado como una de las artistas extranjeras más queridas en Brasil.

Para algunos fanáticos, su presencia en Río representa algo más que un concierto: un punto de conexión entre culturas que comparten idioma, ritmos y una misma pasión por la música.

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