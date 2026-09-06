Apio Quijano entra a LCDLF y critica a Mariana Ochoa; "ya se te está cayendo el papel de víctima"

Apio Quijano volvió a La Casa de los Famosos como invitado y comenzó su intervención recordando su propia experiencia dentro del programa. Después, dijo que había visto lo que ocurría en la temporada actual y señaló a algunos participantes por no aprovechar el juego.

“Ay, mi casa tan linda. La extraño. Qué bien me la pasé aquí”, dijo al iniciar su mensaje.

El momento más fuerte llegó cuando se dirigió a Mariana Ochoa, a quien acusó de haber regresado al programa desde un papel de víctima.

“Tuviste la experiencia que ningún otro participante en ninguna otra temporada tuvo: regresar, y regresaste siendo una gran víctima”, expresó.

Apio Quijano critica estrategia de Mariana Ochoa

Apio Quijano dijo que Mariana Ochoa ha construido una estrategia alrededor de lo que vivió dentro del reality, aunque también reconoció que la cantante tiene más que aportar.

El exhabitante señaló que, desde su punto de vista, esa narrativa comienza a agotarse.

“Creo que ya se te está cayendo la víctima, como que está quedando muy corto porque sé que tú eres mucho más que eso”, afirmó.

Su comentario se suma a la conversación que ha rodeado a Mariana durante los últimos días, luego de distintos roces con habitantes y críticas dentro de la casa.

Apio también mencionó a Gema, a quien le dijo que, por su discurso de defensa hacia las mujeres, no permitiría que la “arrastraran” o agredieran como, según él, ha ocurrido con Mariana.

“Tú no representas a México”: Apio Quijano se dirige a Ese Pérez

El mensaje de Apio no se quedó sólo en Mariana Ochoa.

El cantante también habló con Ese Pérez y le pidió no asumir que una sola persona puede representar a todo un país.

“Tú no representas a México, ni tampoco yo. México es un país muy grande, diverso, complejo para reducirlo a la opinión y al comportamiento de una persona”, dijo.

Después, lanzó una frase sobre la elegancia que también fue dirigida al habitante.

“La elegancia no tiene nada que ver con la clase social, sino con la educación, la integridad y el respeto”, agregó.

Apio llama “aburrido” a Ernesto

Otro de los habitantes señalados fue Ernesto, a quien Apio Quijano le reconoció su trayectoria, pero criticó por su desempeño dentro del reality.

El cantante aseguró que una cosa es ser conductor o actor, y otra muy distinta entender el ritmo de un programa como La Casa de los Famosos México.

“Nos has dejado tanto que desear en este proyecto”, le dijo.

Luego fue más directo:

“Muy aburrido, la verdad. No has entendido el juego. Tampoco tú, Ernesto”, expresó.

Apio Quijano

Apio pide a Yair no pasar como “agua tibia”

Apio Quijano también se dirigió a Yair, a quien dijo conocer desde hace años y respetar por su carrera.

Sin embargo, le pidió tomar más riesgos dentro del programa y evitar pasar desapercibido.

“¿En serio quieres seguir como un agua tibia?”, cuestionó.

El cantante remató con una advertencia sobre el riesgo de no generar impacto dentro del reality.

“No hay cosa peor que pasar de largo y que seas olvidado. Y puede que en esta casa te estés olvidando”, dijo.

Apio Quijano pide que suelten la garra

Antes de cerrar su intervención, Apio Quijano lanzó un mensaje general para todos los habitantes.

El cantante pidió más intensidad, menos máscaras y más movimiento dentro del juego, especialmente porque la temporada ya se acerca a su recta final.

“Es momento de que suelten la garra, de que se quiten las máscaras, de que se transformen”, expresó.

También recordó que Mariana salió una semana, estuvo en contacto con el exterior y después regresó, por lo que sugirió que los habitantes deberían tomar en cuenta esa ventaja dentro de sus estrategias.

“Mariana sí se salió una semana y estuvo con el exterior esa semana y vio estrategias y vio a sus fans”, señaló.

Finalmente, Apio cerró su mensaje con una petición clara para los participantes:

“Estamos tan cerca de una final. Ay, por favor, por lo menos peleen un poquito, ¿no?”, dijo.

bgpa