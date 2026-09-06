Alexis Ayala regresa a La Casa de los Famosos y arremete contra Ese Pérez; "la madre es sagrada"

Alexis Ayala regresó a La Casa de los Famosos México y lanzó un fuerte mensaje a los habitantes de la temporada actual, a quienes pidió competir con más carácter, dejar el miedo a las críticas y aprovechar la oportunidad de estar dentro del reality.

Alexis Ayala, recordado por su participación en la temporada anterior y por haber sido parte del llamado Team Noche, volvió a la casa como invitado especial. El reality show había adelantado previamente que Ayala regresaría al formato como panelista invitado, después de que su paso por el programa lo consolidó entre los seguidores como el “Lobo plateado” de su manada.

Durante su entrada, Alexis tomó la palabra frente a los habitantes y les recordó que estar dentro del reality no es una experiencia común ni repetible.

“Es un privilegio estar aquí. Es algo que no se va a repetir en sus vidas”, dijo el actor.

Alexis Ayala pide más competencia dentro de La Casa

El mensaje de Alexis Ayala estuvo dirigido a varios habitantes, pero también funcionó como una llamada de atención general.

El actor señaló que el público no sólo espera convivencia, sino también competencia, intensidad y momentos reales dentro del programa.

“La gente quiere ver competencia porque están en un reality. Lo que quieren ver es realismo, lo que quieren ver es garra, lo que quieren ver es corazón”, expresó.

Con ese comentario, Ayala dejó claro que, desde su experiencia, los participantes no pueden pasar por el programa sin tomar postura o sin involucrarse en las dinámicas que sostienen el formato.

El mensaje para Cynthia, Flor y Gema

Alexis Ayala también se dirigió de forma directa a algunas habitantes.

A Cynthia le cuestionó la posibilidad de querer abandonar la competencia y le recordó que recibió una visita para fortalecerla emocionalmente.

“¿Cómo que te quieres ir? Estás aquí y te dieron una visita para que te quedes. Te apapacharon el alma”, le dijo.

A Flor le habló desde su perfil artístico y le pidió encontrar su centro como competidora. También retomó la historia de Romeo y Julieta para pedirle presencia y fuerza dentro de la casa.

Con Gema, el actor fue más directo. Le dijo que la considera una mujer interesante, pero le cuestionó que recurra a las groserías cuando se queda sin argumentos.

“¿Por qué cuando se te acaban los argumentos lo que te quedan son las groserías? Eres mucho más inteligente que eso”, señaló.

Alexis Ayala confronta a Ese Pérez por sus códigos

Uno de los momentos más fuertes del discurso llegó cuando Alexis Ayala habló con Ese Pérez.

El actor retomó el tema del barrio y le dijo que para él crecer con esos códigos implica lealtad, respeto y límites, especialmente cuando se habla de la madre.

“Yo también soy de barrio, pero a mí el barrio, ¿sabes qué me dio? Códigos. El código es al amigo no se le falta el respeto, al amigo no se le traiciona. La madre es sagrada”, dijo.

Después, criticó el uso de la mentada de madre como si fuera una expresión menor o una broma universal.

“Respeta a la madre, porque todos venimos de una madre y eso hay que cuidarlo”, agregó.

“No tengan miedo a la funa”

Alexis Ayala cerró su intervención con un mensaje para quienes, desde su punto de vista, no han terminado de entrar al juego.

A Memo le pidió dejar la banca y convertirse en el competidor que el programa necesita, mientras que a Ernesto le lanzó una de las frases más comentadas de su discurso:

“No te quedes tibio, Ernesto. No te quedes tibio”, dijo.

El actor también pidió a los habitantes no paralizarse por el miedo a las críticas en redes.

“No tengan miedo a la funa. No pasa nada. Es un premio estar aquí. Van a ganar mucho más cuando salgan que si se quedan tibios”, expresó.

Alexis Ayala recuerda a su manada

El discurso cerró con una frase que conectó directamente con su propia historia dentro del reality.

Ayala dijo que hablaba “con los pies en la tierra y el corazón en la luna” y deseó que los habitantes encontraran valor en sus palabras. Después les pidió mostrarle al público quiénes son realmente.

Antes de despedirse, también recordó al grupo con el que construyó su propia narrativa dentro de la casa.

“Extraño a mi manada que nació en esta casa”, concluyó antes de irse de La Casa de los Famosos.

bgpa