Flor Vigna quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 6 de septiembre, luego de enfrentarse al voto del público junto a Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Memo Schutz, en una gala que también estuvo marcada por la entrada de Gala Montes como nueva habitante.

La Casa de los Famosos México 2026 vivió una de sus noches con más movimientos este domingo 6 de septiembre. Después de una semana marcada por nominaciones azarosas, enfrentamientos y la salida inesperada de Aldo Rendón por motivos de salud, una nueva participante tuvo que despedirse de la competencia.

Flor Vigna fue eliminada de La Casa de los Famosos México, después de no obtener los votos suficientes para permanecer dentro del reality, esto luego de que la argentina llegó a la gala junto a Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Memo Schutz, quienes también se encontraban en riesgo.

En contraste con su salida, la producción sorprendió a los habitantes con la entrada de Gala Montes, quien se integró oficialmente a la competencia.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos México hoy 6 de septiembre?

Flor Vigna fue la eliminada de La Casa de los Famosos México este domingo 6 de septiembre.

La actriz y cantante argentina quedó fuera luego de enfrentarse al voto del público frente a Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz.

Flor Vigna habló del reality durante una conversación con Yanet García. IG florivigna

Su salida se confirmó durante los últimos minutos de la gala, después de que los demás nominados recibieran la oportunidad de regresar con sus compañeros.

Con ello, Flor terminó su participación después de seis semanas dentro de la casa.

Su eliminación ocurrió precisamente en una semana en la que había comenzado a modificar algunas de sus relaciones dentro del reality y se había cambiado del cuarto Malibú a Tulum.

¿Quiénes estaban nominados esta semana?

La placa original de nominados estuvo conformada por seis participantes:

Ese Pérez

Gema Garoa

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Yahir

Sin embargo, Yahir consiguió salir de la nominación antes de llegar a la gala del domingo.

Masad Altamimi, líder de la semana, mantuvo el poder de salvación y decidió utilizarlo para retirar al cantante de la placa.

De esta manera, la nominación definitiva quedó integrada por Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Cynthia Klitbo y Memo Schutz.

Masad mandó directamente a Ese Pérez a la placa

Uno de los primeros movimientos de la semana ocurrió después de que Masad Altamimi consiguiera convertirse en líder.

Además de recibir inmunidad, obtuvo un beneficio especial con el que podía enviar directamente a uno de sus compañeros a la placa; su elección fue Ese Pérez.

La decisión reforzó una rivalidad que se había desarrollado durante semanas anteriores, cuando ambos protagonizaron diversos enfrentamientos dentro de la casa.

Ese Pérez encaró a Masad. Foto: Captura de pantalla

Uno de los conflictos más fuertes ocurrió después de que Ese hiciera un comentario relacionado con la madre de Masad, algo que éste consideró un límite dentro de sus diferencias.

El tema volvió a aparecer durante la gala de eliminación, cuando Alexis Ayala ingresó a la casa y cuestionó a Ese por involucrar a la madre de Masad en sus confrontaciones.

Gema recibió 12 puntos en una nominación marcada por el azar

Los habitantes participaron en una dinámica inspirada en el Plinko, donde debían colocar fichas con los rostros de sus compañeros y dejarlas caer por un tablero.

La casilla en la que terminaba cada ficha determinaba si el participante recibía puntos positivos, negativos o incluso ninguno.

Esto provocó que los habitantes no tuvieran control absoluto sobre el resultado. Al terminar la dinámica, Gema Garoa encabezó la nominación con 12 puntos.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México. Foto: La Casa de los Famosos

Flor Vigna, Memo Schutz y Yahir recibieron cuatro puntos cada uno, mientras Cynthia Klitbo terminó con tres. Ese Pérez ya se encontraba automáticamente nominado por decisión de Masad.

Cynthia nominó a Yahir para poder ver a su novio

Otro de los momentos que terminó influyendo en la placa ocurrió durante la llamada Cabina de las Tentaciones.

Cynthia Klitbo recibió la oportunidad de convivir durante unos minutos con su pareja, pero para aceptar debía asumir una consecuencia.

La actriz tenía que darle tres puntos directamente a Yahir, por lo que Cynthia aceptó la tentación.

La decisión no pasó inadvertida para el cantante, quien posteriormente reconoció que le había dolido y aseguró que podría nominarla en futuras semanas.

Sin embargo, Yahir consiguió evitar la eliminación cuando Masad utilizó posteriormente el poder de salvación a su favor.

Cynthia llegó a la gala diciendo que quería salir

Horas antes de la gala, la actriz habló abiertamente sobre el desgaste que le estaba provocando permanecer encerrada dentro del reality y confesó que ya quería salir de La Casa de los Famosos México.

Incluso pidió a sus seguidores que entendieran su decisión y no votaran para mantenerla.

Pese a sus declaraciones, el público decidió darle una semana más dentro de la competencia y Cynthia consiguió superar nuevamente la eliminación.

Flor se había cambiado al cuarto Tulum antes de ser eliminada

La salida de Flor ocurrió además después de un cambio importante en su convivencia.

Durante la semana, la argentina decidió dejar el cuarto Malibú y mudarse a Tulum, argumentando principalmente que necesitaba descansar mejor.

La decisión llamó la atención porque los cuartos habían comenzado a funcionar cada vez más como grupos estratégicos.

Su llegada a Tulum tampoco fue recibida con el mismo entusiasmo por todos sus integrantes, especialmente por Gema Garoa.

Flor también mantuvo durante las últimas semanas una relación cercana con Ese Pérez, vínculo que generó comentarios dentro de la casa debido a la cercanía que él también tenía con Gema.

Finalmente, Flor no tuvo tiempo de consolidar su nueva posición dentro del cuarto, pues terminó convirtiéndose en la eliminada de la semana.

Alexis Ayala entra a Congelados y confronta a los habitantes

La gala de este domingo también estrenó la dinámica de Congelados durante esta temporada.

Los habitantes tuvieron que permanecer inmóviles mientras Alexis Ayala ingresaba a la casa.

El actor aprovechó su visita para lanzar mensajes directos a varios participantes y cuestionó la manera en la que algunos estaban llevando su juego.

También reclamó que varios habitantes fueran demasiado tibios dentro de la competencia y se dirigió directamente a Ese Pérez por sus enfrentamientos con Masad Altamimi.

Así fueron los posicionamientos de la noche

Antes de conocer el resultado de la votación, los habitantes participaron en el posicionamiento y tuvieron que colocarse frente al nominado que querían fuera.

Las principales elecciones quedaron de la siguiente manera:

Ernesto Laguardia se posicionó frente a Flor Vigna.

Karina Torres se posicionó frente a Flor Vigna.

Yahir se colocó frente a Cynthia Klitbo.

Mariana Ochoa eligió a Gema Garoa.

Brianda Deyanara se posicionó frente a Cynthia.

Masad Altamimi eligió a Ese Pérez.

De esta manera, Flor Vigna y Cynthia Klitbo fueron quienes recibieron más posicionamientos, con dos cada una.

Gema y Ese recibieron uno, mientras que Memo Schutz no recibió ninguno.

Horas más tarde, Flor terminó convirtiéndose justamente en la participante eliminada.

Gala Montes entra a La Casa de los Famosos México 2026

Pero la salida de Flor Vigna no fue el único cambio de la noche. Después de que Aldo Rendón abandonara la competencia por motivos de salud, la producción había anunciado la llegada de un nuevo integrante.

Finalmente se reveló que Gala Montes es la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Su incorporación ocurre cuando la temporada ya lleva seis semanas de competencia y los grupos, alianzas y rivalidades están mucho más definidos que al inicio.

La llegada de Gala podría modificar nuevamente el equilibrio dentro de la casa, especialmente porque tendrá que integrarse a un grupo de participantes que ya ha convivido durante más de un mes.

De esta manera, la misma noche en la que Flor Vigna abandonó el programa, Gala Montes comenzó su participación.

Aldo Rendón había abandonado la competencia días antes

Aldo Rendón tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México por motivos de salud después de informar que necesitaba comenzar un tratamiento que no podía llevar mientras permanecía aislado.

La producción no dio a conocer públicamente un diagnóstico específico. Su salida provocó una emotiva despedida entre los habitantes y posteriormente abrió el espacio que terminó ocupando Gala Montes como nueva participante.

¿Quiénes han salido de La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada ha tenido eliminaciones, regresos y salidas extraordinarias.

Entre quienes han dejado la competencia se encuentran Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Aldo Rendón y ahora Flor Vigna.

Mariana Ochoa también fue eliminada durante las primeras semanas, aunque posteriormente consiguió regresar a la competencia mediante una dinámica especial.

Fede Vigevani, por su parte, terminó su participación después de cumplir con su función dentro del reality.