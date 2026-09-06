Manelyk se enfrenta a Niurka en La Granja VIP; "después de un año y medio no me superas... patética"

Las participantes volvieron a encontrarse dentro de La Granja VIP 2026 y, pese a que Mane había asegurado antes de ingresar que estaba dispuesta a comenzar de cero, las viejas diferencias salieron nuevamente a relucir.

Durante el estreno del reality este domingo 6 de septiembre, la llegada de Manelyk provocó un momento incómodo luego de que evitara saludar a Niurka, dejando claro que la relación entre ambas continúa lejos de ser cercana.

La tensión escaló cuando ambas terminaron intercambiando palabras y Manelyk lanzó una contundente respuesta contra la cubana.

“Después de un año y medio no me superas... patética”, expresó González durante el enfrentamiento.

El comentario rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa, pues ambas arrastran una rivalidad que se ha desarrollado dentro y fuera de otros realities.

Manelyk había prometido “borrón y cuenta nueva” con Niurka

Lo ocurrido contrasta con las declaraciones que Manelyk dio apenas antes de entrar a La Granja VIP.

La exintegrante de Acapulco Shore reconoció que había tenido “conflictos muy grandes” con Niurka, aunque aseguró que pretendía tomar esta nueva competencia como una oportunidad para comenzar desde cero.

“Yo voy borrón y cuenta nueva”, señaló, aunque también advirtió que si alguien buscaba problemas con ella no se quedaría callada: “Yo me voy a tope a donde tope y ya saben que yo calladita no me quedo”.

Incluso había adelantado que establecería ciertos límites con Niurka durante la convivencia, entre ellos evitar que tocara su comida o su cabello, haciendo referencia a situaciones ocurridas anteriormente entre ambas.

¿Por qué están peleadas Manelyk y Niurka?

La historia entre ambas no comenzó en La Granja VIP. Manelyk y Niurka ya protagonizaron varios enfrentamientos durante La Casa de los Famosos All-Stars en 2025. El primero ocurrió prácticamente desde el arranque de aquella temporada, cuando durante el brindis inicial Mane intentó tomar la palabra y Niurka reaccionó acusándola de querer llamar su atención antes de mandarla a callar.

La relación entre las dos tuvo distintos altibajos durante el programa e incluso llegaron a reconciliarse con un abrazo en mayo de 2025. Sin embargo, la tregua tampoco fue definitiva.

Tras sus respectivas eliminaciones volvieron a enfrentarse durante una gala. En aquel momento, Niurka aseguró que Manelyk no había sido su rival más importante, mientras que González respondió que la cubana era quien no podía dejar de hablar sobre ella.

Ahora, más de un año después, las dos vuelven a compartir un reality, por lo que el primer choque en La Granja VIP parece indicar que aquella rivalidad todavía tiene varios capítulos por escribir.