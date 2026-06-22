¿Otra vez apareció la “doble de Shakira”? La cantante fue vista en el partido Argentina vs. Austria

La presencia de la cantante Shakira en otro partido del Mundial 2026, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales.

La artista asistió al encuentro disputado en el Estadio de Dallas de Argentina vs Austria, acompañada de sus hijos, Milán y Sasha, donde fue reconocida por miles de aficionados cuando apareció en las pantallas del recinto.

Sin embargo, más allá de la ovación que recibió por parte del público, lo que llamó la atención fue el debate que se generó en internet sobre su apariencia física.

Foto: Redes sociales

¿Por qué surgieron nuevamente las comparaciones?

Desde la inauguración de la Copa del Mundo, algunos usuarios han comentado que la intérprete luce diferente a como la recuerdan. Estas opiniones reaparecieron tras su reciente aparición en Dallas, donde varios internautas incluso volvieron a mencionar la teoría de una supuesta "doble" de la cantante.

Foto: Redes sociales

Las especulaciones provocaron una amplia conversación en distintas plataformas digitales, donde algunos usuarios cuestionaron su imagen actual, mientras otros consideraron que los cambios pueden deberse a factores como la edad, el maquillaje, la iluminación o los ángulos durante las transmisiones.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Las reacciones fueron variadas. Mientras algunos insistieron en que la artista luce distinta, otros salieron en su defensa y recordaron que es natural que la apariencia cambie con el paso de los años.

Entre los comentarios compartidos por los internautas destacaron mensajes que señalaban que los cambios físicos forman parte del proceso natural de envejecimiento y que muchas figuras públicas recurren a distintos tratamientos estéticos sin que eso implique dejar de ser ellas mismas.

Usuarios comenzaron a opinar y debatir:

A diario vemos cientos de mujeres con retoques estéticos, algunas de verdad se volvieron otra persona paulatinamente y ahora Shakira se hace unos arreglitos y ya es otra.

Es normal que las estrellas se operen el rostro para verse más jóvenes."

¿Sí sabes que Shakira tiene 50 años y seguramente se ha hecho algunos 'retoques' para mantener su imagen?"

Es Shakibecca."

Clones."

🐺MÃE! A rainha Shakira marcou presença ao lado de seus filhos Milan e Sasha no Estádio de Dallas e foi calorosamente ovacionada pelo público ao aparecer no telão durante a partida entre Argentina e Áustria. 🥰 pic.twitter.com/baWvjJUjWZ — Central Shakira Brasil 🇧🇷 (@CentralShakira) June 22, 2026

El gesto de uno de sus hijos también dio de qué hablar

Algo que el público tampoco dejó pasar fue la muestra de cariño de uno de sus hijos, situación que también generó debate en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo uno de ellos la abraza y le da un beso. Aunque para muchos se trató simplemente de una muestra de afecto hacia su madre, otros usuarios se preguntaban con quién estaba acompañada la cantante colombiana.

Foto: Redes sociales

La discusión volvió a colocar a Shakira en el centro de la conversación digital, demostrando una vez más el impacto que genera cada una de sus apariciones públicas, especialmente durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.