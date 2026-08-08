Taylor Swift da golpe a TikTok y obliga a cambiar las políticas de derechos de autor

La cantante Taylor Swift obligó a la plataforma TikTok a modificar radicalmente sus políticas de uso interno. La red social habilitó una actualización que permite a los artistas eliminar sus canciones de perfiles específicos mediante reclamos manuales. Esta decisión surgió tras el uso indebido del catálogo musical de la estrella pop para promocionar la campaña presidencial de Donald Trump.

El equipo legal de la intérprete estadounidense actuó con rapidez al detectar los videos proselitistas en la aplicación de origen chino. Los abogados emitieron notificaciones por derechos de autor para exigir la eliminación inmediata del material audiovisual. La presión ejercida por la artista más escuchada del mundo acorraló a los ejecutivos de la red social de videos cortos.

Taylor Swift posando para un video. Foto: Facebook Taylor Swift

La empresa tecnológica cedió ante las demandas y estructuró una nueva herramienta de control directo para los creadores de contenido. Los cantantes ahora poseen la facultad de bloquear el uso de sus pistas sonoras en cuentas vinculadas a campañas políticas o marcas comerciales. Esta barrera digital protege la imagen pública de los músicos frente a asociaciones ideológicas no deseadas.

Precedentes en la industria musical y electoral

Este movimiento suma un nuevo capítulo a las disputas entre las gigantes del entretenimiento y la plataforma digital. A principios del presente año, Universal Music Group retiró millones de canciones de la aplicación tras fracasar en las negociaciones de regalías. La disquera restableció su biblioteca meses después, pero sentó un precedente absoluto sobre el poder de negociación de las estrellas.

El magnate republicano Donald Trump acumula un largo historial de conflictos legales con figuras de la industria musical internacional. Artistas de talla mundial como Rihanna, Adele, The Rolling Stones y Neil Young prohibieron previamente al político reproducir sus éxitos en mítines presenciales. Las leyes estadounidenses protegen a los compositores frente al uso propagandístico de sus obras sin consentimiento previo.

Donald Trump en un evento público. REUTERS

Las asociaciones protectoras de derechos musicales aplaudieron la agilidad de las discográficas para frenar la piratería electoral en internet. Los tribunales federales reciben anualmente decenas de demandas relacionadas con la explotación de pistas protegidas en eventos públicos. Las multas por infringir estas normativas alcanzan sumas millonarias que impactan directamente en los presupuestos de los candidatos partidistas.

El impacto político de Taylor Swift

La intérprete de "Anti-Hero" mantiene una postura crítica frente al candidato conservador desde los comicios presidenciales del año 2020. En aquel momento, la cantautora acusó al exmandatario de avivar los incendios del supremacismo blanco y el racismo en Estados Unidos. La artista advirtió públicamente que movilizaría a sus millones de seguidores para votar en su contra en las urnas.

Taylor Swift durante un show. Foto: Instagram Taylor Swift

El nuevo candado impuesto en TikTok transforma el panorama de la propaganda en redes sociales rumbo a las próximas elecciones. Los estrategas digitales pierden acceso al catálogo musical más viral de la temporada actual. Los equipos de campaña necesitan recurrir a bibliotecas de audio libre de regalías para evitar sanciones directas en sus cuentas oficiales.

Los creadores retoman el control absoluto sobre la distribución de su obra en la era de los videos virales. Taylor Swift demostró nuevamente su capacidad para doblegar a las corporaciones tecnológicas y reescribir las reglas del consumo musical contemporáneo. La plataforma sienta un modelo a seguir para otras redes sociales de alcance global.