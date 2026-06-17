¿Quién es Manuel García-Rulfo? Actor vinculado con Shakira que tiene un lazo con Juan Rulfo

Manuel García-Rulfo ha captado la atención del público luego de que su nombre apareciera en las tendencias de redes sociales. Aunque recientemente ha sido relacionado con Shakira por unas fotografías tomadas en Los Ángeles, el actor mexicano cuenta con una destacada trayectoria en Hollywood y también con un interesante lazo familiar que lo conecta con uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana: Juan Rulfo.

Y aunque aún no hay nada confirmado sobre un romance entre él y Shakira, aquí te contamos más acerca del actor.

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¿Quién en Manuel García- Rulfo?

Originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981. Antes de llegar a producciones internacionales, participó en diversos proyectos locales y cortometrajes que le permitieron abrirse paso en la industria del entretenimiento.

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Con el paso de los años, el jalisciense logró consolidar una carrera fuera de México gracias a su participación en películas como Bless Me, Ultima y Cake. Sin embargo, uno de los proyectos que impulsó su reconocimiento internacional fue Los siete magníficos, cinta estrenada en 2016 en la que compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt.

La filmografía del actor también incluye títulos como La sombra del sicario, además de las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Agatha Christie. En ellas interpretó a Bouc en Asesinato en el Orient Express y retomó el personaje en Muerte en el Nilo.

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Además de su trabajo en cine, García-Rulfo amplió su presencia en la televisión estadounidense al formar parte de la serie Goliath, producción de Amazon Prime Video que ayudó a fortalecer su carrera internacional.

Su nombre también ha estado ligado a importantes producciones de gran presupuesto, entre ellas Jurassic World Rebirth, proyecto que reforzó su posición dentro de Hollywood.

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Algunos de sus trabajos por los que también es reconocido es El abogado Lincoln y ser el protagonista de la serie de Netflix Pedro Páramo, historia escrita por Juan Rulfo.

¿Cuál es el parentesco entre Manuel García-Rulfo y Juan Rulfo?

Más allá de su carrera como actor, uno de los aspectos que más curiosidad despierta entre el público es su relación familiar con Juan Rulfo, autor de obras fundamentales como Pedro Páramo y El Llano en llamas.

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno (conocido como el escritor Juan Rulfo)

El vínculo entre ambos existe, aunque no es directo. Manuel García-Rulfo es sobrino nieto del reconocido escritor. El parentesco proviene del abuelo paterno del actor, quien era primo hermano de Juan Rulfo.

A lo largo de distintas entrevistas, el actor ha explicado que se trata de una relación familiar lejana.

Manuel García-Rulfo y su papel en Pedro Páramo

Uno de los momentos más significativos de la carrera del actor llegó cuando fue elegido para protagonizar la adaptación de Pedro Páramo para Netflix.

Interpretar al emblemático personaje creado por Juan Rulfo representó un reto importante para García-Rulfo, ya que se trata de una de las obras más influyentes de la literatura mexicana.

La participación del actor en esta producción también fue vista por muchos como una especie de homenaje al legado de su familia. Sin embargo, Manuel García-Rulfo ha construido su carrera gracias a su propio trabajo y talento, logrando destacar en la industria cinematográfica internacional más allá del peso que representa llevar un apellido relacionado con una figura tan importante.