¿Nuevo romance a la vista? Todos los detalles sobre el nuevo novio de Olivia Rodrigo

La vida sentimental de Olivia Rodrigo vuelve a acaparar titulares. Después de varias semanas de rumores, la intérprete de Drivers License fue captada disfrutando de un romántico paseo junto a un joven empresario que, hasta hace poco, era prácticamente un desconocido.

¿Quién es el nuevo novio de Olivia Rodrigo?

Aunque la cantante siempre ha procurado mantener su vida privada lejos del escrutinio público, las recientes fotografías de ambos compartiendo gestos de complicidad hicieron que las especulaciones sobre un nuevo romance cobraran fuerza.

La pareja habría viajado junta recientemente a Islandia. Reuters

A diferencia de las exparejas de Olivia Rodrigo, que pertenecían al mundo del entretenimiento, Julian Croonenberghs desarrolla su carrera en un ámbito completamente distinto.

¿Quién es Julian Croonenberghs?

El joven trabaja en el sector financiero como asociado de capital privado en la firma Hg, una empresa especializada en inversiones.

Antes de incorporarse a esa compañía, también formó parte de Goldman Sachs como analista financiero, consolidando una trayectoria profesional alejada de los escenarios, las cámaras y las alfombras rojas.

El supuesto novio de la cantante trabaja en el sector financiero y fue deportista profesional. IG oliviarodrigo / Cortesía hgcapital

Su formación académica también ha llamado la atención. Julian estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Brown, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos.

Pero las finanzas no son su única pasión. Antes de dedicarse por completo a los negocios, Julian Croonenberghs tuvo una destacada etapa como deportista.

Entre 2018 y 2020 integró la selección masculina de hockey sobre césped de Estados Unidos, demostrando un perfil competitivo que más tarde trasladó a su carrera empresarial.

Además, habla varios idiomas y mantiene un perfil extremadamente discreto, razón por la que hasta hace unas semanas era prácticamente desconocido para los medios especializados en entretenimiento.

¿Olivia Rodrigo y Julian Croonenberghs son pareja?

Las primeras versiones sobre una posible relación surgieron durante junio, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena en Brooklyn.

Poco después aparecieron nuevas imágenes de la pareja caminando junta por Nueva York y, posteriormente, regresando de un viaje a Islandia, lo que hizo pensar que entre ellos existía algo más que una simple amistad.

Las imágenes de ambos tomados de la mano alimentaron los rumores de romance. Grosby

Sin embargo, el momento que terminó por convencer a muchos ocurrió a finales de julio. Los fotógrafos captaron a Olivia y Julian disfrutando de un relajado picnic en un parque de Brooklyn.

Durante la cita caminaron tomados de la mano, compartieron abrazos y gestos de cariño e incluso fueron fotografiados mientras la cantante apoyaba la cabeza sobre el pecho de su acompañante y besaba su mano.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, estas fueron interpretadas por seguidores como la confirmación no oficial del romance.

¿Quién era la pareja de Olivia Rodrigo?

Este supuesto noviazgo llega meses después de que comenzaran los rumores sobre el final de la relación entre Olivia Rodrigo y el actor británico Louis Partridge.

Louis Partridge y Olivia Rodrigo.

Aunque la artista nunca habló públicamente sobre esa ruptura, en distintas entrevistas dejó entrever que atravesaba una nueva etapa personal y que había aprendido a aceptar que las relaciones evolucionan de maneras inesperadas.

Ahora, todo indica que está disfrutando de un nuevo comienzo junto a alguien completamente ajeno al espectáculo.