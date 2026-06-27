Verónica Castro reaparece y es coronada reina de la Marcha LGBT+ en CDMX

La icónica actriz y cantante Verónica Castro rompió su retiro de los eventos multitudinarios para recibir la corona como Reina de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México. La diva mexicana reapareció públicamente durante la edición número 48 del masivo evento celebrado este sábado 27 de junio.

La estrella de la televisión nacional exigió recibir el nombramiento directamente frente a la multitud que respalda su extensa trayectoria artística. La ceremonia oficial ocurrió sobre el escenario principal montado a las afueras del Palacio de Bellas Artes, cancelando cualquier posibilidad de realizar un acto a puerta cerrada.

Verónica Castro con un conjunto azul. Foto: Cuartoscuro

"Quiero estar frente al pueblo que me coronó", sentenció la presentadora ante el comité organizador para justificar su decisión de salir a las calles. La comunidad reconoció su innegable legado otorgándole el título honorífico de Reina de los 80's, desatando la euforia de miles de asistentes en el corazón de la capital.

Un regreso histórico a las multitudes

La logística del evento requirió medidas de seguridad excepcionales para proteger la integridad física de la homenajeada ante la abrumadora respuesta ciudadana. La actriz recorrió parte de las vialidades centrales a bordo de un vehículo modificado, bautizado por los propios asistentes como una especie de papamóvil.

Este medio de transporte especial permitió a la artista saludar de cerca a las miles de personas que abarrotaron las aceras del centro histórico. Los simpatizantes ovacionaron a la protagonista de clásicos telenovelísticos mientras ella lanzaba besos y agradecimientos por el respaldo incondicional recibido a lo largo de las décadas.

El regreso a los escenarios masivos marca un punto de inflexión en la agenda pública de la histórica conductora de programas nocturnos. Su participación inyectó una fuerte dosis de nostalgia al movimiento, reafirmando el estrecho vínculo que mantiene con las diferentes expresiones de la diversidad sexual en México.

La lluvia de aplausos retumbó en la explanada de la máxima casa de la cultura del país justo en el momento de la imposición de la corona. Los activistas y organizadores aplaudieron la voluntad de la estrella para sumar su poderosa voz al reclamo por la igualdad, el respeto y la tolerancia.

Elenco estelar en la marcha por la diversidad

El festival musical de esta edición congregó a un poderoso talento femenino para acompañar la histórica reaparición de la estrella mexicana. La cantante Kenia Os compartió los máximos honores de la jornada al recibir también una corona como soberana absoluta frente a las nuevas generaciones de asistentes.

La alineación de estrellas incluyó presentaciones musicales y apariciones especiales de figuras consolidadas en el gusto de la comunidad LGBT+. La soprano Regina Orozco elevó la energía del encuentro con su característica presencia escénica y su potente voz frente a la marea multicolor capitalina.

Kenia Os durante un concierto Foto: Cuartoscuro

El ambiente de fiesta y celebración subió de tono con la intervención de la artista infantil Tatiana y la explosiva personalidad de la vedette Niurka. El cierre del bloque musical corrió a cargo del proyecto electro-pop María Daniela y su Sonido Lasser, desatando el baile colectivo en la explanada.

La edición 48 de la marcha ratificó su poder de convocatoria al reunir a contingentes masivos a lo largo del Paseo de la Reforma. Las autoridades locales reportaron saldo blanco durante la movilización que paralizó las arterias principales de la metrópoli durante un fin de semana lleno de colores.