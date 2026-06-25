¿A qué hora es el concierto de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX?

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las movilizaciones más importantes del año. La edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio de 2026, reuniendo a miles de personas en una jornada dedicada a la visibilidad, la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad.

Como cada año, el punto de encuentro será el Ángel de la Independencia, desde donde partirá el contingente rumbo al corazón de la capital.

Foto: Especial

¿A qué hora inicia la Marcha del Orgullo 2026?

Las actividades comenzarán desde temprana hora con la concentración de asistentes entre las 09:00 y las 10:00 horas. Sin embargo, el arranque oficial de la marcha está previsto para las 11:30 horas.

El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, trayecto que comprende aproximadamente cuatro kilómetros y que se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de esta celebración.

Pese a las actividades relacionadas con el Mundial de 2026 que se desarrollan en la ciudad, los organizadores confirmaron que la movilización concluirá en la Plaza de la Constitución, luego de acuerdos alcanzados con las autoridades locales.

Conciertos y espectáculos en el Zócalo

Una vez que los primeros contingentes lleguen a la zona centro, comenzarán las actividades artísticas y culturales programadas para esta edición.

Debido a la naturaleza de la marcha y a los tiempos de avance de los participantes, no existe un horario exacto para cada presentación. No obstante, se estima que los espectáculos principales arranquen entre las 14:00 y las 15:00 horas y continúen durante gran parte de la tarde y la noche.

Los organizadores han recomendado seguir las redes sociales oficiales para conocer cualquier ajuste de última hora en la programación.

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Las figuras invitadas para el Pride 2026

El evento contará con la participación de diversas personalidades del espectáculo y representantes de la comunidad LGBT+.

Este año, la actriz y conductora Verónica Castro fue nombrada Reina Estrella Aliada 2026, reconocimiento que compartirá con Niurka Marcos, quien también tendrá una participación especial dentro de la celebración.

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Además, el programa artístico incluirá las actuaciones y participaciones de:

Tatiana

Ubis Fénix

María Daniela y su Sonido Lasser

Lupita TikTok

Alexis Mvgler

Alexa Dapozzo

Regina Orozco

Los Yes-Yes

La conducción del evento estará a cargo de Gigi Grande, mientras que Vanessa Labios 4K participará con el título de Reina Trans.

Con una mezcla de música, cultura, activismo y celebración, la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 busca reunir nuevamente a miles de personas en una jornada que promueve la inclusión, el respeto y la igualdad en la capital del país.