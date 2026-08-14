Alfonso Herrera narra cómo vivió 'La Captura' de El Chapo Guzman en el filme de Netflix

Alfonso Herrera y Héctor Kotsifakis tuvieron reacciones distintas al recibir el guion de La captura, película en la que ambos coinciden por primera vez en sus carreras para contar la tercera y última vez que recapturaron a Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2016, para después ser extraditado a Estados Unidos.

A Herrera, quien le da vida a uno de los policías que capturó al narcotraficante más buscado del mundo, le atrajo que el director Chava Cartas centrara su atención en un par de policías que no se dejaron tentar por la corrupción o el miedo para hacer lo correcto, mientras que Héctor Kotsifakis sintió una especie de miedo al saber que le iba a dar vida a un personaje bastante complejo al que no quería caricaturizar.

Me pareció que era una historia que valía la pena contar. Cuando hablas de historias que tratan de crimen, casi siempre el punto de vista es desde el lado criminal. Eso ya cansa un poco. Vaya, seguirán existiendo, porque es algo que la gente ve, pero a mí me interesó este otro ángulo. Un ángulo en el cual podemos ver a dos policías que pertenecen a una clase media, así como muchos otros mexicanos que intentan ganarse la vida día a día, que tienen una familia, que padecen necesidades económicas, que retratan una realidad de un México que está ahí, que está ahí presente y latente”, contó en entrevista con Excélsior Alfonso Herrera Rodríguez.

Fue el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, cuando El Chapo Guzmán y su guardaespaldas Iván Gastélum El Cholo fueron capturados por dos policías federales, justo cuando los narcotraficantes intentaban huir a bordo de un Ford Focus rojo que había sido reportado como robado.

Cuando los agentes le dan alcance al auto, se dan cuenta de que a bordo venía Joaquín El Chapo Guzmán, quien trató de amenazarlos, sobornarlos, comprarlos y darles cantidades millonarias sin éxito alguno. Ese momento quedó registrado en la ya clásica fotografía en donde se le ve al narco en playera de tirantes, recargado en el asiento trasero del auto, con la mano en el mentón. Junto a él, El Cholo; ambos con aspecto pensativo.

¡Miedo!”, fue lo primero que respondió a este diario Héctor Kotsifakis cuando se le preguntó sobre lo que sintió cuando le ofrecieron interpretar a El Chapo Guzmán. “Dije: ¡Ay, cabrón!, ¿Qué voy a hacer con esto? Y lo primero que pensé, desde que hice el casting, fue obviamente no ser una apología de este señor, ni tampoco hacer una caricatura. Creo que tocaba analizarlo, tocaba estudiarlo y me metí muy a fondo a estudiar al ser humano”, contó Kotsifakis, ganador del Premio Ariel por su trabajo en Pedro Páramo.

Netflix

"Hablé con la psicóloga del Chapo

Luego de que Héctor Kotsifakis hablara de tratar de estudiar el lado humano de El Chapo, fue inevitable preguntarle al actor coahuilense cómo se estudia el lado humano de un hombre del cual se conoce muy poco.

Es que hablé con la psicóloga del penal, la que hizo su perfil psicológico. Tuve Zooms con ella y también tuve la dicha de hablar mucho con su profesor de teatro. Él tomaba sólo clases de teatro con este profesor. Él me nutrió muchísimo de su corporalidad, de su forma de hablar y yo trato de no juzgar al personaje, trato de vivir su parte y trato de entender cuáles son sus razones”, contó y prosiguió Kotsifakis.

La verdad es que yo acabé pensando y sintiendo que él es una buena persona, que es una buena persona con el prójimo, con la gente con la que se relaciona... Hay muchas llamadas telefónicas en donde los que trabajan con él son los que están locos y él los calma, les dice: ‘No, no sean violentos, no me golpeen a los policías, nos están echando la mano, no les mienten su madre’, y El Cholo es de ‘A ver hijos de su puta madre…’”, relató el histrión.

Maria Medina / Netflix

Herrera: “Está cabrón”

Bajo la dirección de Chava Cartas (Contraataque, 2025), La captura está basada en un par de crónicas publicadas por el periodista Héctor de Mauleón, pieza clave tanto para este proyecto como para Alfonso Herrera, quien sostuvo charlas con él para poder preparar su personaje.

“Intenté hablar (con el policía que interpreta), pero desafortunadamente no pude lograrlo. Sin embargo, sí tuve la posibilidad de charlar con Héctor de Mauleón, quien sí pudo platicar con estos dos policías. Él me compartió muchos detalles, me aclaró algunas dudas que yo tenía al momento de construir este personaje y al mismo tiempo, Chava Cartas estaba muy bien brifeado, tenía mucho conocimiento del proyecto y para Francisco (González Compeán, productor) era un tema que le apasionaba contar y él también tenía mucha información”, detalló Herrera.

La captura, cinta ya en cines y que llegará a Netflix el próximo 21 de agosto, complementa su reparto central con Noé Hernández, quien le da vida al otro elemento policiaco que contribuyó en la detención de quien hoy enfrenta cadena perpetua en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos. Junto a Noé Hernández, Herrera Rodríguez sostiene toda la tensión que existió entre estos dos elementos al saber todo lo que podían desatar en el país al traer en su patrulla al narcotraficante más buscado del mundo.

“Estaba dentro de la patrulla con Noé y cuando decían ‘acción’, nosotros nos poníamos en los zapatos de estos dos policías, tomando en cuenta todo lo que se encontraba a su alrededor y todo lo que tenían en contra. Cuando decían ‘corte’, Noé y yo nos volteábamos a ver y decíamos: ‘Está cabrón, está cabrón la circunstancia en la que ellos estaban’. Y de repente nos volteábamos a ver y decíamos: ‘¡Qué valentía, qué valor de estos dos cuates al tener todo en contra y a pesar de eso hacer lo correcto!’. Hay muchas hipótesis que rondaron por nuestra cabeza, de repente pensar que el instinto de supervivencia también te puede llevar a hacer cosas en las cuales simplemente puedes entrar en automático, pero al final de la película Noé y yo decidimos pensar que sí hicieron lo correcto porque sí tuvieron rutas y sí tuvieron salidas y a pesar de eso no las tomaron, se fueron por el camino difícil y el camino difícil fue guarecerse y esperar a que las autoridades llegaran para poderlos entregar”, apuntó Herrera.

Maria Medina / Netflix

Para el director, con quien Poncho Herrera trabajó hace 24 años en Amar te duele —donde Cartas fungió como director de fotografía—, La captura es un proyecto que busca exaltar esas historias de héroes de a pie.