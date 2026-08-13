Organizan stand up con causa en CDMX para apoyar a 17 perritos rescatados

Una noche de comedia también puede convertirse en una forma de ayudar. Este fin de semana habrá un un show de stand up con causa, organizado para recaudar fondos en apoyo a 17 perritos rescatados de una situación de abandono y maltrato extremo.

El evento reunirá a los comediantes Manuel Valdez, Tony Salazar, Alan Garcés y El Grone, quienes se presentarán en La Terraza Michoacán 78, ubicada en avenida Michoacán 78, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El donativo será de 100 pesos por boleto y todo lo recaudado en taquilla será destinado a esta causa.

Un show para ayudar a perritos rescatados

De acuerdo con las personas organizadoras, los 17 perritos fueron rescatados de un departamento donde permanecían en condiciones críticas, tras sufrir abandono, violencia y distintos tipos de abuso.

Por el estado en el que fueron encontrados, los animales han requerido atención veterinaria, alimento especial y cuidados constantes para poder recuperarse.

La iniciativa busca reunir recursos para continuar con su tratamiento y cubrir parte de los gastos derivados del rescate, aunque se trata de una función de comedia, el motivo principal del evento es apoyar a los animales que todavía enfrentan las consecuencias del maltrato.

Un show de stand up para salvaguardar perritos Especial

¿Cuándo y dónde será el stand up con causa?

El show se llevará a cabo este sábado 15 de agosto a las 20:00 horas en La Terraza Michoacán 78, en la colonia Condesa.

La dirección es:

Avenida Michoacán 78, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El acceso será mediante un donativo de 100 pesos, que será destinado íntegramente al apoyo de los perritos rescatados.

Comedia para una causa urgente

El cartel del evento incluye a cuatro comediantes que se suman a la causa: Manuel Valdez, Tony Salazar, Alan Garcés y El Grone.

La intención es que el público pueda pasar una noche de stand up y, al mismo tiempo, contribuir a una causa de protección animal.

En los últimos años, colectivos y rescatistas independientes han recurrido a rifas, bazares, ventas y eventos culturales para poder sostener los gastos de rescates, esterilizaciones, consultas veterinarias, medicamentos y alimento especializado. En este caso, el show busca ayudar a un grupo de perritos que necesita apoyo después de haber sido rescatado de condiciones extremas.

La historia detrás del rescate

Detrás de esta causa también hay una historia personal. Algunas de las personas involucradas en el rescate creen que estos perritos podrían ser hermanos o hijos de “Mami”, una perrita que fue cuidada y acompañada hasta sus últimos días, después de haber atravesado también una situación difícil.

“Mami” trascendió rodeada de amor y tranquilidad, y su historia se convirtió en una razón más para seguir apoyando a otros animales que aún tienen oportunidad de recuperarse y encontrar una vida distinta.

bgpa