Pride CDMX 2026: artistas confirmados para el concierto de cierre en Bellas Artes

La Ciudad de México se prepara para celebrar una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBT+, un evento que reunirá a miles de personas el próximo 27 de junio. Además del tradicional recorrido por las principales avenidas de la capital, la jornada contará con un programa musical en el que participarán diversas figuras del entretenimiento.

Entre los nombres confirmados destaca María Daniela y su Sonido Lasser, agrupación que ofrecerá una presentación gratuita como parte de las actividades conmemorativas.

¿Dónde se realizará el concierto de la Marcha del Orgullo?

Debido a los eventos relacionados con el Mundial de Futbol 2026 que se desarrollarán en el Zócalo capitalino, los organizadores realizaron ajustes en la logística del evento.

El escenario principal será instalado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana. En ese punto se llevará a cabo el espectáculo artístico que tradicionalmente acompaña a la movilización.

Aunque ya se confirmó la participación de varios invitados, los organizadores aún no han dado a conocer los horarios específicos.

¿Qué artistas ya fueron confirmados para la Marcha del Orgullo LGBT+?

María Daniela y Emilio Acevedo forman parte de la cartelera anunciada para esta edición del Pride capitalino. A ellos se suman otras personalidades que participarán en las actividades culturales y musicales de la jornada.

Entre los invitados confirmados se encuentran: María Daniela y su Sonido Lasser, Kenia Os, Tatiana, Niurka Marcos, Los Yes-Yes, Gigi Grande (como conductora), Ubis Fénix, Verónica Castro, Alexis Mvgler, Vanessa Labios 4K, Andy B, Regina Orozco, Alexa Dapozzo, La Joaqui y Lupita TikTok.

Foto: gay.pridecdmx

La presencia de estos artistas busca complementar una celebración que año con año reúne expresiones musicales, culturales y de diversidad.

¿Cuál será la ruta de la marcha?

Las actividades comenzarán desde las primeras horas del día con la concentración de participantes en el Ángel de la Independencia.

Posteriormente, los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma con dirección al Centro Histórico, manteniendo como destino final el Zócalo de la Ciudad de México, al que los asistentes podrán ingresar libremente pese a la realización simultánea del FIFA Fan Fest.

¿Qué cambios habrá por el Mundial 2026?

Tras diversas reuniones entre autoridades y representantes de colectivos, se acordó que ambos eventos podrán desarrollarse el mismo día sin restricciones generales para el acceso peatonal.

Sin embargo, se prevén cierres parciales y modificaciones temporales en algunas vialidades cercanas al recorrido habitual de la marcha. Asimismo, el desfile motorizado tendrá ajustes en su trayecto y concluirá antes de llegar a la zona de Avenida Juárez.

Con estas medidas, la capital espera recibir a miles de asistentes en una jornada que combinará celebración, visibilidad y actividades culturales en uno de los eventos más importantes para la comunidad LGBT+ del país.