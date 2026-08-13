¡Raise your horns! La Esfinge de Cristian Castro volverá con nuevo disco y show

Después de hacer una pausa considerable, La Esfinge está de regreso con toda la energía que el corazón metalero puede tener. La banda de metal encabezada por Lügh Draculea (Cristian Castro) salió del receso, retomó las guitarras y se prepara para arrancar una nueva gira y estrenar un nuevo álbum.

“Tenemos nuestro tercer disco ya en puerta y también estos seis shows que se vienen con el lanzamiento. La idea fue relanzar un poquito todo este concepto de mi grupo; me gusta mucho tocar estas canciones y estos van a ser prácticamente los primeros shows de la banda en México”, explicó el intérprete de Beso negro y Purgatorio.

Con el resurgimiento de este proyecto, Cristian tiene toda la intención puesta en convertirlo en uno de los referentes del género.

“Queremos ser un grupo representante de México en el extranjero, queremos que ustedes nos acrediten, que vayan al show y que nos den esas credenciales que necesita el grupo para proyectarse en otros países como una banda que sobresale y que tiene buenas canciones. Lo importante siempre son los temas y ojalá que ustedes vayan descubriéndolos.

“En vivo suenan distinto, así que es importante la experiencia en directo, porque a veces cualquier persona que no es naturalmente rockera puede decir: ‘no, a mí no me gusta esa música’, pero si van al show se pueden convencer del concepto”, agregó.

Cristian Castro junto a los integrantes de su banda La Esfinge durante conferencia de prensa en el Fuck Off Room. Pavel Jurado Canseco

A pesar de que Cristian tiene una carrera sólida dentro del pop, una de sus mayores satisfacciones en la vida es rockear como lo había soñado desde que era un adolescente y escribía canciones con sus amigos de la secundaria, época en la que escuchaba agrupaciones como Tool.

“Somos fans de muchos grupos, nos gusta desde chicos todo el rock y la verdad es que se parece mucho a lo romántico. Nos gusta eso que se vive, las mismas pasiones, y también es un mundo de mucha intensidad. Bandas como Tool me parecen importantísimas, todo lo que es el progresivo y el doom metal me parece muy interesante.

“Siempre me ha interesado este concepto, por eso es que inicié La Esfinge. Fue mi sueño de secundaria. De hecho, las canciones que están en El cantar de la muerte (el primer disco de la banda, editado en 2014) son temas que escribí en la secundaria junto con mi grupo escolar”, dijo Cristian.

Será el próximo 4 y 5 de diciembre cuando La Esfinge se presente por primera vez en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, mientras que el 17 de septiembre estrenarán en plataformas digitales El mensajero, el sencillo principal del nuevo material discográfico que se llamaría La serpiente emplumada, un homenaje directo a Quetzalcóatl, mientras que el sonido mezclaría el rock con una parte prehispánica.

La Esfinge lanzará El mensajero el próximo 17 de septiembre. Pável Jurado Canseco

David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres y Bryce Snowden completan La Esfinge.