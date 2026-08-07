¿Sigue soltera? Fátima Bosch responde a rumores con Natanael Cano

Fátima Bosch fue cuestionada recientemente por los rumores de un posible romance con el cantante de corridos tumbados Natanael Cano; la reina de belleza respondió tajantemente para aclarar todas las especulaciones.

Luego de concluir su reinado como Miss Universo, a Fátima Bosch la han relacionado sentimentalmente con varias figuras públicas. Entre los nombres que figuran en la lista se encuentran el empresario Giovanni Medina; el futbolista Jude Bellingham; Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel; y el cantante Natanael Cano.

No obstante, todos los anteriores se han quedado solo en especulaciones y, ahora, la reina de belleza salió a aclarar sobre su situación sentimental.

Fátima Bosch responde a rumores con Natanael Cano

Fátima Bosch responde a rumores con Natanael Cano. Especial

Abordada en el aeropuerto, la reina de belleza Fátima Bosch fue cuestionada sobre las versiones que recientemente la relacionan con Natanael Cano.

La supuesta relación entre Fátima Bosch y Natanael Cano comenzó a llamar la atención en redes sociales después de que el cantante dejó un comentario en una de las publicaciones de la reina de belleza. Fátima compartió fotografías durante un paseo en yate, en las que aparece luciendo un vestido rojo, y Natanael no pasó desapercibido al reaccionar con tres emojis de ojos enamorados.

Aunque fue un comentario breve, los usuarios de redes sociales rápidamente comenzaron a especular sobre un posible interés del cantante hacia Fátima. Algunos incluso empezaron a “shippearlos” y a imaginar que entre ambos podría existir algo más que una simple interacción en Instagram. A esto se suma que los dos se siguen mutuamente en la plataforma, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La situación también generó comentarios porque Natanael Cano había sido relacionado sentimentalmente con Marissa Blanco Botiller. Sin embargo, en mayo de 2026 ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que alimentó los rumores sobre una posible ruptura, aunque ninguno de los dos.

Sin embargo, para aclarar los rumores, Fátima ahora enfrentó los cuestionamientos y, aunque evitó entrar en polémica, respondió tajantemente.

Nunca me he prestado a dimes y diretes, gracias a Dios la educación que me dieron mis papás siempre ha sido comunicarme de una manera asertiva, sin hacerle daño a nadie y tampoco meterte en polémicas que al final del día yo creo que eso no tiene ni clase ni elegancia”, declaró.

Pese a todos los rumores, la modelo fue contundente y aseguró que su situación sentimental no ha cambiado, además de que continúa enfocada en sus compromisos personales y profesionales.

Yo sigo con lo mismo, estoy soltera, no tengo ninguna relación”, afirmó.

Con esas declaraciones, Fátima Bosch paró las especulaciones sobre su vida amorosa, reiterando que no mantiene un romance con ninguna de las figuras públicas con la que ha sido vinculada.

Fátima Bosch en Guatemala

Fátima Bosch responde a rumores con Natanael Cano. Especial

Fátima Bosch se encuentra actualmente en Guatemala, donde cumple con una agenda especial como parte de sus actividades como Miss Universo 2025. Su visita comenzó el 5 de agosto y se extenderá hasta el 12 del mismo mes, con compromisos que incluyen eventos relacionados con los certámenes de belleza, actividades culturales y encuentros de carácter social.

Uno de los momentos más esperados de su visita será este sábado 8 de agosto, cuando Fátima participe como invitada especial en la gran final de Miss Universe Guatemala 2026. La ceremonia se llevará a cabo en el Parque de la Industria, en Ciudad de Guatemala, donde se conocerá a la representante del país para la próxima edición de Miss Universo.

Pero la visita de Fátima no se limita al mundo de los concursos de belleza. Durante estos días también ha tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares de Guatemala y acercarse a sus tradiciones. En Quetzaltenango, por ejemplo, recibió un reconocimiento como Visitante Distinguida y las llaves de la ciudad, además de compartir una cena cultural con las candidatas de Miss Universe Guatemala.

También visitó Quiché, donde acudió a la Fundación Francisco Batres Mérida, como parte de las actividades sociales incluidas en su recorrido. Este viernes 7 de agosto, su agenda contempla una visita a Santa Lucía Cotzumalguapa, donde participará en una actividad relacionada con un proyecto de atención a la desnutrición.

Durante los próximos días, Fátima también tiene programadas visitas a Villa de las Niñas y a las Obras Sociales del Hermano Pedro, en Antigua Guatemala. Además, el martes 11 de agosto tiene previsto reunirse con la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, visitar el Palacio Nacional de la Cultura y participar en otros actos oficiales.

La visita terminará el 12 de agosto, cuando Fátima continúe con su agenda internacional. Esta es además su segunda visita a Guatemala desde que obtuvo la corona de Miss Universo, por lo que su presencia ha generado bastante entusiasmo entre sus seguidores y los aficionados de los certámenes de belleza en el país.

En esta ocasión, la mexicana no solo está cumpliendo compromisos propios de su título, sino que también está aprovechando su estancia para conocer más de cerca la cultura guatemalteca y participar en actividades que buscan apoyar distintas causas sociales.