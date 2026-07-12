¿Nunca fueron rivales? Lucía Méndez cuenta por qué Verónica Castro se enojó con ella

Lucía Méndez puso fin a uno de los rumores más conocidos de la televisión mexicana al asegurar que nunca ha tenido una pelea con Verónica Castro. La actriz y cantante explicó que, aunque durante años se habló de una enemistad entre ambas, ella jamás la consideró una rival y sostuvo que el conflicto nunca comenzó por su parte.

Durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que cambió mi destino, la intérprete fue cuestionada sobre la historia que durante décadas las ha enfrentado públicamente.

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“Nunca me he peleado con Verónica Castro. Nunca. A mí no me cae mal. Creo que más bien es de aquella parte... De allá para acá, porque a mí no me cae mal, nunca le he tirado bronca”.

¿Por qué surgieron los rumores de una rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro?

A lo largo de los años, distintos medios de espectáculos alimentaron la versión de que ambas estrellas mantenían una fuerte competencia. Entre las razones que se mencionaron estaban las constantes comparaciones entre sus carreras, la rivalidad profesional propia de la época, diferencias durante una campaña publicitaria e incluso una supuesta disputa sentimental por el actor argentino Jorge Martínez.

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Pese a que esa historia se volvió muy popular entre el público, Lucía Méndez aseguró que nunca hizo algo para mantener viva la polémica ni buscó obtener beneficios de ella. También rechazó haber promovido ataques contra Verónica Castro o haber pedido a otras personas que hablaran mal de la actriz.

“Nunca le he tirado bronca, nunca he puesto a gente a que: ‘Ay, tírale en redes’. No, nunca, nunca en mi vida”, sostuvo.

El episodio que vivieron en la presentación de Mujeres Asesinas

Entre los momentos que recordó durante la entrevista, Lucía Méndez habló de la ocasión en la que coincidió con Verónica Castro en la presentación de la serie Mujeres Asesinas, producida por Pedro Torres.

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Según explicó, antes de que iniciara la conferencia de prensa recibió una propuesta del equipo de producción para simular una discusión entre ambas frente a los medios de comunicación con el objetivo de generar más atención.

“Me hablaron de producción y me dijeron: ‘Ella quiere que tú y ella finjan un pleito frente a los medios, que se peleen y se digan de todo’. Le dije: ‘No, yo no lo voy a hacer. Definitivamente, no lo voy a hacer’”.

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Cuando llegó el momento de aparecer juntas ante los reporteros, la actriz decidió saludar con normalidad y evitar cualquier confrontación.

“Estoy muy contenta... ustedes nos querían ver juntas”, recordó que expresó ante los reporteros.

De acuerdo con su versión, esa actitud provocó una reacción inesperada por parte de Verónica Castro.

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“Ella muy enojada volteó y se me quedó viendo y me dijo: ‘No captas’. Me dejó parada y se fue”.

Al recordar ese episodio, Lucía Méndez reiteró que nunca ha tenido interés en crear escándalos para llamar la atención y resumió su postura con una frase.