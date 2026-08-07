¿Qué está pasando en KATSEYE? Sophia anuncia su salida temporal del grupo

Los EYEKONS recibieron una noticia que nadie esperaba. Sophia Laforteza, una de las seis integrantes de KATSEYE, anunció que se tomará un descanso temporal de las actividades del grupo para concentrarse en su salud y bienestar.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales de KATSEYE, donde se explicó que la cantante de 23 años no podrá participar en las próximas actividades promocionales mientras se recupera.

Lamentamos mucho comunicarles que Sophia no podrá participar temporalmente en las próximas actividades promocionales, señaló el comunicado.

El grupo también reconoció que los fans esperaban verla nuevamente sobre el escenario, pero dejó claro que en este momento lo más importante es que la artista pueda descansar y recibir la atención necesaria.

La noticia rápidamente generó preocupación entre los seguidores, sobre todo porque llega apenas unos meses después de que Manon también se alejara de KATSEYE.

¿Por qué Sophia se tomará un descanso?

De acuerdo con el comunicado, Sophia tomó esta decisión después de consultar con profesionales médicos, quienes recomendaron que hiciera una pausa en sus actividades y continuara con atención médica durante su recuperación.

La situación no significa que haya abandonado definitivamente KATSEYE. Por ahora, se trata de un descanso temporal y no existe una fecha confirmada para su regreso a los escenarios.

La propia Sophia habló con sus seguidores a través de Instagram y reconoció que no fue sencillo decidir alejarse del grupo. Sin embargo, explicó que llegó a un punto en el que entendió que debía poner su salud por delante.

Sophia Laforteza Instagram

La cantante también agradeció los mensajes y el apoyo que ha recibido de los EYEKONS y aseguró que quiere recuperarse adecuadamente para poder volver a hacer lo que más disfruta.

Su mensaje también dejó claro que tiene ganas de regresar junto a sus compañeras, pero primero necesita tomarse el tiempo necesario para estar bien.

¿Cuándo regresará Sophia a KATSEYE?

Una de las principales preguntas de los fans ahora es cuándo volverá Sophia al grupo.

Según la información compartida, HYBE realizará una nueva evaluación de su estado durante septiembre. A partir de lo que determinen los profesionales, se dará una actualización sobre su futuro dentro de las actividades de KATSEYE.

Esto significa que, por ahora, los EYEKONS tendrán que esperar para saber si Sophia podrá reincorporarse próximamente o si necesitará extender su periodo de descanso.

Sophia Laforteza Instagram

KATSEYE continuará con sus compromisos mientras la cantante se encuentra fuera, aunque la agrupación tendrá que adaptarse temporalmente a la ausencia de una de sus integrantes.

La pausa de Sophia ocurre seis meses después de la de Manon

La noticia resulta todavía más llamativa porque Sophia es la segunda integrante de KATSEYE que se aleja de las actividades del grupo en un periodo de apenas seis meses.

En febrero, Manon dejó temporalmente sus actividades para enfocarse también en su salud y bienestar. Desde entonces, los seguidores han estado pendientes de cualquier actualización sobre su situación, pero hasta ahora no se ha informado cuándo podría regresar.

Por eso, el anuncio de Sophia volvió a generar preguntas entre los EYEKONS sobre lo que está ocurriendo dentro de KATSEYE.

Sin embargo, hasta el momento no existe información que indique que ambas situaciones estén relacionadas. Los comunicados únicamente señalan que tanto Manon como Sophia necesitaban tiempo para cuidar su bienestar.

KATSEYE, formado a través del proyecto The Debut: Dream Academy de HYBE y Geffen Records, ha tenido un crecimiento rápido desde su debut. La agrupación está integrada por Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia y Yoonchae, aunque actualmente dos de sus integrantes se encuentran alejadas temporalmente de las actividades.

Por ahora, la prioridad para Sophia parece estar clara: descansar, recuperarse y volver cuando esté lista. Mientras tanto, los EYEKONS tendrán que esperar hasta septiembre para conocer nuevas noticias sobre su regreso.