El escenario de Shakira en el Zócalo ya está en proceso de montaje y las primeras imágenes muestran la magnitud del espectáculo que la cantante colombiana presentará en la Plaza de la Constitución.

A unos días del concierto gratuito de Shakira, la estructura metálica se levanta frente a la Catedral Metropolitana, confirmando que el cierre de su gira en México será uno de los eventos más grandes del año en la capital.

Las fotografías evidencian un montaje de gran escala. Se pueden observar torres de andamios a varios metros de altura, una plataforma elevada y una cubierta superior que protegerá equipo técnico, iluminación y pantallas.

Decenas de trabajadores participan en la instalación, mientras el primer cuadro de la ciudad comienza a transformarse para recibir a miles de asistentes el próximo 1 de marzo.

Así se ve el escenario de Shakira en el Zócalo capitalino Gob CDMX

¿Cómo es el escenario que se está montando en el Zócalo?

En las imágenes se observa una estructura rectangular monumental sostenida por dos torres laterales de andamiaje. Sobre ellas descansa una plataforma superior que funcionará como techo técnico, desde donde se colgarán sistemas de audio, luces y pantallas.

La magnitud del montaje confirma que el show en el Zócalo no será una versión reducida, sino una producción de alto nivel acorde con el Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Así se ve el escenario de Shakira en el Zócalo capitalino Cortesía

¿Por qué este concierto es clave en la gira de Shakira?

El espectáculo en el Zócalo marcará el cierre en México de la gira Mujeres Ya No Lloran World Tour, una serie de presentaciones que ha roto récords en asistencia y ventas.

En la Ciudad de México, Shakira logró una residencia histórica de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros durante 2025, con más de 780 mil boletos vendidos. Además, regresará para una fecha adicional en ese recinto antes del concierto masivo en la Plaza de la Constitución.

A esto se suma un nuevo reconocimiento internacional, la nominación de Shakira al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, lo que refuerza su impacto global tras más de tres décadas de carrera.

Así se ve el escenario de Shakira en el Zócalo capitalino Cortesía

¿Qué impacto económico tendrá el concierto de Shakira en el Zócalo?

Más allá de lo artístico, el impacto económico de Shakira en CDMX es un factor importante para la capital.

De acuerdo con estimaciones de SECTUR-CDMX y CONCANACO, su último concierto en el Estadio GNP Seguros generó alrededor de 500 millones de pesos en derrama económica, considerando hospedaje, alimentos, transporte y comercio.

Para el show gratuito en el Zócalo, las proyecciones apuntan a una derrama indirecta de entre 100 y 150 millones de pesos en un solo día. Aunque no hay venta de boletos, el movimiento económico se produce por:

Turismo nacional e internacional.

Consumo en restaurantes y comercios del Centro Histórico.

Transporte público y privado.

Servicios y comercio informal.

Así se ve el escenario de Shakira en el Zócalo capitalino Cortesía

¿Cómo se compara con otros conciertos históricos en el Zócalo?

El Zócalo ha recibido a figuras internacionales como Paul McCartney, Roger Waters, Los Fabulosos Cadillacs y Grupo Firme. La propia Shakira se presentó ahí en 2007.

Sin embargo, la cantante llega tras una gira que ha dominado cifras de asistencia y ventas en distintos países, en un momento de alta visibilidad internacional y con una narrativa de empoderamiento femenino que ha conectado con nuevas generaciones.

Así se ve el escenario de Shakira en el Zócalo capitalino Gob CDMX

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Shakira en el Zócalo?

Las imágenes del escenario de Shakira en el Zócalo muestran una producción de gran formato que ya transforma el paisaje del Centro Histórico. La combinación entre una estructura monumental y un espacio icónico anticipa una noche de alta convocatoria.

El 1 de marzo, la Plaza de la Constitución será el punto final en México de una gira que ha marcado cifras récord y que ahora suma un componente simbólico.

Hay que recordar que el concierto comenzará a las 20:00 horas y podrá disfrutarse tanto en el Zócalo como en las pantallas que estarán distribuidas entre la Alameda Central, Avenida Juárez, Calle 5 de Mayo, Calle 20 de Noviembre y Calle Pino Suárez.