Metrobús extenderá horario por concierto de Shakira en Zócalo CDMX

Las y los asistentes al concierto de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo de 2026 podrán estar tranquilos en cuanto a la movilidad tras el espectáculo ya que el servicio del Metrobús ha anunciado que extenderá su horario para apoyar a los fans esa noche.

Mapa de CDMX

El Metrobús detalló que este domingo 1 de marzo, habrá ampliación en el horario de servicio en la Línea 1 y en la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Agregó que, durante el día, el servicio se brindará con normalidad y estará sujeto a las condiciones viales.

Shakira en el Zócalo gratis: ya es oficial el concierto Especial

Debes saber que a partir de las 00:00 las unidades tendrán una frecuencia de paso de aproximadamente 15 minutos y la última unidad partirá de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes de Línea 1 y Glorieta Violeta de Línea 7, a las 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

¿De cuánto será el pasaje?

Shakira ZUMA Press, Inc. / Grosby Group

El sistema Metrobús anunció que la tarifa será la regular de 6 pesos y puede ser cubierta con las distintas formas de pago, es decir: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de débito o crédito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología de NFC.

Es posible que algunas vialidades se vean afectadas por la enorme cantidad de gente que se espera para este concierto gratuito en el Zócalo, entre ellas se contempla el cuadro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de Av. Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República.

Modificaciones al servicio:

Nueva Ruta Quetzalcóatl: Línea 4 del Metrobús. Especial

Ante la gran cantidad de gente, se prevén estas modificaciones en el servicio de Metrobús:

Línea 3

De las 15 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas NO brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4

Durante todo el día, las rutas norte y sur NO brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

Línea 7

De las 15 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito NO brindarán servicio. El servicio será de Campo Marte a Amiajc y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Estos horarios y modificaciones podrían cambiar dependiendo del aforo en la zona centro y a las condiciones viales.

*bb