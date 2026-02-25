Shakira en su última fecha en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto
La colombiana estará por última vez en el Estadio GNP y así cerrará en México sus conciertos de la gira "Las Mujeres Ya no Lloran' antes de su show en el Zócalo.
Shakira ha tenido mucho éxito con su gira más reciente y en México no es la excepción, ya que en la Ciudad de México se convirtió en la artista femenina con más sold out en un mismo recinto: el estadio GNP.
Dentro de poco regresará a la capital mexicana para cerrar con broche de oro su gira por México después de dar varios conciertos no solo en la CDMX, sino que también en diferentes ciudades del país.
¿Cuándo y dónde se presentará Shakira en CDMX?
La colombiana cerrará su gira en México el próximo 27 de febrero en el Estadio GNP, recinto en el que ha roto récords.
Su última presentación en la Ciudad de México con su gira “Las mujeres ya no lloran” comenzará a las 9:00 PM.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.
También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.
Probable setlist de Shakira en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Shakira interprete en su concierto.
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito / TQG
- Don't Bother
- Acróstico
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to You / Loca
- Soltera
- Cómo dónde y cuándo
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Poem to a Horse
- Te aviso, te anuncio
- Suerte
- Waka Waka
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
PJG