Cancelan concierto de Mago de Oz en León tras muerte de 'El Mencho'

La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans del rock en León, Guanajuato. La agrupación española Mago de Oz confirmó este 25 de febrero que no formará parte del cartel del Motofiesta León 2026, uno de los eventos biker y musicales más esperados del Bajío.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la banda explicó que la decisión responde a la situación de inseguridad que se ha intensificado tras la muerte de "El Mencho", ocurrida el pasado 22 de febrero en Jalisco.

El concierto estaba programado para el 27 de marzo y era uno de los actos estelares del festival, que año con año reúne a miles de motociclistas y amantes del rock en la ciudad de León.

El comunicado: “Con el corazón encogido”

En el mensaje, Mago de Oz expresó su pesar por no poder reencontrarse con su público mexicano, país al que han llamado en múltiples ocasiones “su segunda casa”.

La agrupación señaló que la actual ola de violencia y los incidentes vinculados al crimen organizado en diversas zonas del país los llevó a tomar la determinación. Aunque no detallaron amenazas específicas, sí dejaron claro que consideran el contexto actual como un factor de riesgo.

Además, fieles a su estilo poético, recordaron que su música siempre ha defendido la libertad y la vida, y que precisamente por respeto a esos valores decidieron "hacer un alto en el camino".

El mensaje concluye con palabras de ánimo para sus seguidores: “¡Fuerza, México! Cuidaos mucho y que el camino de baldosas amarillas nos vuelva a unir en tiempos de paz”.

¿Qué ocurrió con “El Mencho”?

La cancelación ocurre días después de que autoridades confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, señalado como exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con reportes internacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo declaró oficialmente muerto tras un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Oseguera Cervantes era considerado uno de los objetivos prioritarios tanto para México como para Estados Unidos, señalado por encabezar una de las organizaciones criminales con mayor presencia internacional. Al CJNG se le atribuyen operaciones de tráfico de drogas, además de otros delitos de alto impacto.

Tras su muerte, distintas regiones del país han registrado hechos violentos y reforzamientos de seguridad, lo que ha generado preocupación en eventos masivos.

¿Se canceló el Motofiesta León 2026?

Hasta el momento, el Motofiesta León 2026 no ha sido cancelado en su totalidad. Sin embargo, la baja de Mago de Oz representa una modificación importante en el cartel.

Los organizadores no han emitido un comunicado detallando si habrá reemplazo para la banda española o si se realizarán ajustes adicionales en la programación. Se espera que en los próximos días informen sobre reembolsos, cambios o nuevas incorporaciones.

El festival, que combina exhibiciones motociclistas, actividades recreativas y conciertos de rock, suele atraer a visitantes de distintos estados del país, por lo que el tema de la seguridad se ha vuelto central en la conversación pública.

¿Habrá nueva fecha?

Por ahora, la agrupación no ha anunciado una fecha alterna en León ni en otra ciudad cercana. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de regresar cuando las condiciones sean más favorables.

El panorama para los conciertos y festivales en México podría enfrentar ajustes en las próximas semanas dependiendo de la evolución del contexto de seguridad.

Lo cierto es que la cancelación de Mägo de Oz en el Motofiesta León 2026 marca uno de los primeros efectos visibles en la agenda cultural tras la muerte de “El Mencho”, un hecho que ha tenido repercusiones más allá del ámbito político y de seguridad.

Los fans, mientras tanto, esperan que el “camino de baldosas amarillas” vuelva a cruzarlos con la banda en un escenario mexicano, pero en un ambiente de tranquilidad.

