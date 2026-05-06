ARMY paraliza Palacio Nacional y así reaccionaron los integrantes de BTS

La Ciudad de México vivió uno de los momentos más impactantes para el fandom del K-pop luego de que miles de personas se reunieran en la plancha del Zócalo capitalino para esperar la aparición de BTS.

Desde muy temprano comenzaron a llegar fans de todas las edades con pancartas, lightsticks morados, playeras de la banda y banderas alusivas al grupo surcoreano. Lo que inició como una espera llena de emoción terminó convirtiéndose en un fenómeno masivo que paralizó el corazón de la capital.

Cuando los integrantes de BTS salieron al balcón de Palacio Nacional, los gritos se apoderaron del lugar. Los artistas no pudieron ocultar su sorpresa al observar la enorme cantidad de personas reunidas para recibirlos.

Los rostros de asombro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir videos del histórico momento.

RM dedica palabras de amor a las ARMY mexicanas

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando se pidió silencio para escuchar un breve mensaje dirigido a los fans.

RM fue uno de los integrantes que más interactuó con el público. El líder de BTS agradeció el cariño de las ARMY mexicanas con frases simples pero llenas de emoción.

“Muchas gracias”, “Te amo” y “Te quiero” fueron algunas de las expresiones que provocaron una ovación inmediata entre los asistentes.

Alrededor de las 17:05 horas, los integrantes de BTS salieron al balcón de Palacio Nacional a saludar a sus fans Foto: Cuartoscuro

El mensaje, aunque corto, desató lágrimas, gritos y aplausos entre los fans que llevaban horas esperando afuera de Palacio Nacional con la esperanza de ver de cerca a sus idols.

La conexión entre BTS y sus seguidores mexicanos volvió a quedar demostrada con la respuesta del público, que no dejó de corear el nombre de la agrupación durante varios minutos.

V conquista a México con su frase “mucho picante”

Otro de los integrantes que se robó el momento fue V, quien se mostró impactado por la energía de las ARMY mexicanas.

El cantante describió como “increíble” la experiencia de encontrarse frente a miles de personas en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, agradeció profundamente todo el amor recibido y prometió regresar pronto.

BTS en Palacio Nacional. Especial

Sin embargo, la frase que terminó robándose internet fue cuando dijo sonriente: “México, mucho picante”.

Antes de despedirse, V cerró con un emotivo: “Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

Integrantes de BTS reaccionan en redes sociales

La emoción no terminó en el Zócalo. Horas después del encuentro con los fans, varios integrantes de BTS reaccionaron en sus redes sociales al impresionante recibimiento que tuvieron en México.

Jimin publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la multitud reunida en la plancha del Zócalo acompañada del mensaje: “México, gracias”.

Jimin reacciona a Army Instagram

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans mexicanos que agradecieron el gesto del cantante.

Por su parte, SUGA y RM también compartieron imágenes del Zócalo completamente abarrotado de personas, dejando claro el impacto que les provocó ver a miles de ARMY reunidas en uno de los lugares más emblemáticos del país.

Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos y se colocaron entre las principales tendencias en plataformas digitales.

Todo listo para los conciertos de BTS en CDMX

La visita de BTS a Palacio Nacional ocurre como parte de la expectativa por los conciertos que ofrecerán en la Ciudad de México con su gira mundial “ARIRANG”.

La agrupación se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

Los conciertos marcarán el esperado regreso oficial de BTS a México tras finalizar su servicio militar, motivo por el que las entradas se agotaron desde hace meses.

BTS en Palacio Nacional. Especial

Incluso recientemente se reportó una liberación limitada de boletos a través de Ticketmaster, provocando nuevamente largas filas virtuales entre los fans que todavía buscan asistir al espectáculo.

Además, se espera que el escenario cuente con formato 360 grados para ofrecer una experiencia mucho más cercana e inmersiva para el público.

Recomendaciones para las ARMY que asistirán a los conciertos

Ante la magnitud de los eventos, autoridades y organizadores recomendaron a los asistentes llegar con varias horas de anticipación para evitar contratiempos en los accesos al recinto.

También se sugirió utilizar transporte público, especialmente las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro, debido al intenso flujo vehicular que se espera en los alrededores del Estadio GNP Seguros.

Asimismo, se pidió a los fans mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad y a los anuncios oficiales relacionados con cierres viales y logística.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, podría acercarse al balcón de Palacio Nacional a saludar a sus fans. Foto: Especial

Con el Zócalo completamente lleno y las redes sociales dominadas por BTS, quedó demostrado que el vínculo entre la agrupación surcoreana y las ARMY mexicanas atraviesa uno de sus momentos más fuertes. La visita a Palacio Nacional ya es considerada por muchos fans como un episodio histórico para el K-pop en México.

AAAT*