Sentidos Opuestos anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha y lo que debes saber

Sentidos Opuestos está de regreso en los escenarios con el anuncio de un concierto muy especial en el Auditorio Nacional. El dúo formado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán se presentará en agosto en dicho recinto, en una fecha que no solo marca su regreso a este importante lugar, sino que también coincide con un momento clave en su trayectoria artística.

Si eres fan de Sentidos Opuestos y no te quieres perder su concierto en el Auditorio Nacional, aquí te contamos todos los detalles del show que ocurrirá dentro de unos meses.

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¿Cuándo se presentará Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional?

El show está programado para el miércoles 12 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes de América Latina. Este recinto ha sido testigo de grandes presentaciones, y ahora recibirá nuevamente a Sentidos Opuestos en una noche que busca reunir a distintas generaciones de fans.

La elección de esta fecha no es casual. El concierto forma parte de la celebración por los 34 años de trayectoria del dúo, un recorrido que incluye éxitos que marcaron los años 90 y que aún siguen vigentes.

Quienes asistan al concierto podrán esperar un setlist que incluya los temas más representativos de Sentidos Opuestos. A lo largo de su carrera, han construido un catálogo musical que combina pop, dance y sonidos electrónicos, lo que les ha permitido conectar con el público desde sus inicios.

Uno de los aspectos más destacados del concierto será la producción. No se tratará únicamente de interpretar canciones en vivo, sino de ofrecer una experiencia completa para el público. El show ha sido diseñado con elementos visuales y tecnológicos que acompañan cada momento del recorrido musical.

Esta propuesta busca darle un nuevo aire a sus presentaciones, integrando luces, pantallas y efectos que refuercen la conexión con los asistentes.

Sentidos opuestos

¿Cuándo comprar boletos para ver a Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional?

Si estás interesado en asistir, es importante tomar en cuenta que la venta de boletos comenzará el 30 de abril de 2026 a través de Ticketmaster. Aunque aún no se han dado a conocer los precios oficiales, se espera que esta información se publique en las próximas horas.

Debido a la popularidad del dúo y a la relevancia del recinto, se anticipa una alta demanda de entradas. Por ello, se recomienda estar atento al inicio de la venta para asegurar un lugar en este concierto.

Más fechas de Sentidos Opuestos en México

Aunque Sentidos Opuestos también tiene programadas presentaciones en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y Pachuca, el concierto en la Ciudad de México destaca como el más importante de la gira.

Aquí te dejamos todas las fechas de los shows que darán en México.

25 de septiembre en Guadalajara

26 de septiembre en Monterrey

10 de octubre en Puebla en el Auditorio Metropolitano

28 de noviembre en Mérida

5 de diciembre en Pachuca

PJG