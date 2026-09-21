La dramática confesión del hijo de Cindy Crawford antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha causado conmoción. En medio de la tristeza por su partida, una publicación que compartió meses antes de morir vuelve a cobrar especial relevancia.

En ella, el joven habló con una franqueza poco habitual sobre su batalla contra las adicciones y el miedo que sintió al intentar recuperar el control de su vida.

¿De qué murió Presley Gerber?

El joven modelo murió el domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles. Hasta ahora, la causa de muerte no ha sido determinada y la investigación continúa.

Presley Gerber habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones meses antes de morir. IG presleygerber

¿Qué dijo Presley Gerber antes de morir?

En marzo de 2026, Presley publicó en Instagram imágenes grabadas en una clínica de bienestar en Cancún, México, donde se preparaba para recibir un tratamiento con ibogaína.

El compuesto psicoactivo, obtenido de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga, ha despertado interés por su posible uso en procesos relacionados con las adicciones, aunque su utilización para estos fines continúa siendo controvertida y no está aprobada de manera generalizada como tratamiento médico en Estados Unidos.

El joven modelo viajó a México para someterse a un tratamiento con ibogaína y compartió con sus seguidores los temores y esperanzas que tenía antes de comenzar el procedimiento. IG presleygerber

Junto al video, el modelo escribió sobre los momentos previos al procedimiento y reconoció que sentía un profundo temor.

Estaba absolutamente aterrorizado”, confesó Presley, quien explicó que sabía que volvería a sentir ese miedo si alguna vez tenía que enfrentarse nuevamente a una situación similar.

La dramática confesión de Presley Gerber sobre sus adicciones

Más que ocultar sus dificultades, Gerber decidió hablar de ellas públicamente. En su relato aseguró que uno de sus mayores desafíos había sido aprender a dejar de intentar controlar todo lo que ocurría a su alrededor.

Presley reconoció que llevaba años enfrentando problemas relacionados con las adicciones y la salud mental, una lucha que también impactó profundamente a su familia. IG presleygerber

Dejar ir el control no fue fácil”, escribió, aunque aseguró que confiaba en que existía algo más grande que él guiando aquel proceso.

Su objetivo, según explicó entonces, era enfrentar aquello de lo que había estado huyendo durante mucho tiempo y comenzar a encontrar el camino de regreso hacia sí mismo.

Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez, me gustaría elegir”, escribió en una de las frases más personales de aquella publicación.

La familia de Presley lo apoyó durante su lucha contra las adicciones

La confesión de Presley también recibió una respuesta inmediata de las personas más cercanas a él. Su hermana, Kaia Gerber, le escribió que estaba “tan orgullosa” y lo llamó “guerrero”.

Cindy Crawford también reaccionó al mensaje de su hijo. La modelo le expresó públicamente su orgullo y destacó el esfuerzo que había hecho para reencontrarse consigo mismo. Presley respondió simplemente: “Te amo, mamá”.

Cindy Crawford y Rande Gerber acompañaron a su hijo durante una difícil batalla personal, mientras Presley encontraba en sus seres queridos el respaldo para intentar superar sus problemas de adicción. IG presleygerber

Por su parte, Rande Gerber elogió el valor de su hijo para enfrentarse a una situación tan difícil y aseguró estar profundamente orgulloso de él.

Meses después, Kaia volvió a hablar de la situación familiar en una entrevista con Vogue. Allí se refirió a la lucha de una década de su hermano contra la adicción y explicó cómo esa experiencia había afectado a todos en casa. También destacó que Presley había decidido mostrarse vulnerable y hablar abiertamente de sus problemas.

Así fue la lucha de Presley Gerber contra las adicciones

La lucha de Presley contra el consumo de sustancias no era un secreto. En años anteriores había hablado sobre su salud mental, sus problemas de adicción y las dificultades que enfrentaba para encontrar estabilidad.

Presley había compartido públicamente su batalla contra las adicciones y su deseo de recuperar el rumbo. IG presleygerber

En 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y recibió una condena que incluyó libertad condicional y un programa relacionado con el consumo de alcohol. Posteriormente, compartió públicamente aspectos de sus problemas con sustancias y salud mental.

Presley también había utilizado sus redes sociales para intentar convertir su experiencia en una conversación que pudiera ayudar a otras personas.

Ahora, tras su muerte, aquellas palabras adquieren una dimensión especialmente dolorosa. Su familia ha pedido privacidad mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido.