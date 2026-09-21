Hija de Robin Williams arremete contra videos creados con IA del actor

La difusión de contenidos generados mediante inteligencia artificial que recrean a Robin Williams, volvió a provocar la reacción de su hija, Zelda Williams, quien pidió a los usuarios de redes sociales dejar de crear y compartir este tipo de videos en los que aparece el fallecido actor.

La directora de Lisa Frankenstein, utilizó su cuenta de X para pronunciarse sobre un material que circula en internet y que supuestamente sería un video privado del comediante. Zelda aseguró que el contenido fue creado con inteligencia artificial y cuestionó tanto su autenticidad como la decisión de utilizar la imagen de su padre de esta manera.

Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Zelda Williams sobre el supuesto video privado?

En su publicación, Zelda señaló que el material que circula en redes no corresponde a una grabación real de su padre y criticó la calidad de la recreación realizada mediante inteligencia artificial.

“supuesto ‘video privado’” que circula de su padre “es claramente una IA, y ni siquiera una IA particularmente convincente”, escribió.

Ese supuesto ‘video privado’ de papá que me han mostrado hablando de conspiraciones es claramente IA, y ni siquiera una IA particularmente convincente. Cualquiera que se declare fanático y crea en eso claramente escuchó sus películas en silencio porque esa voz es robótica y terrible. Dicho esto, un humano hizo que un robot lo creara, y a ti te digo: déjalo fuera de tu delirante mier%## y déjalo descansar. Si no puedes hacer tu caso sin hacer que un hombre muerto lo haga más convincente para ti, entonces dime: ¿quién es el que está manipulando al público a través de los medios ahora?

La directora también cuestionó a quienes producen este tipo de contenidos y los comparten bajo la premisa de ser admiradores del actor.

La hija del actor explicó que su regreso a la plataforma también estuvo relacionado con la necesidad de aclarar que la ausencia de su padre no significa que otras personas puedan utilizar su imagen de manera libre.

Zelda continuó:

Odio esta cloaca de aplicación. A estas alturas, está llena de bots y la gente se deja engañar por ellos, así que no sé por qué siento la necesidad de volver para aclararlo, pero lo quiero, así que lo haré. Que se haya ido no significa que ahora sea tu marioneta. Ten un poco de vergüenza.”

Con este mensaje, la directora dejó clara su postura frente a las recreaciones digitales de Robin Williams y pidió que su imagen no sea utilizada como parte de contenidos que considera inapropiados.

Robin Williams

¿Qué películas protagonizó Robin Williams?

Robin Williams fue una de las figuras más reconocidas de la comedia y el cine estadunidense. A lo largo de su carrera participó en producciones como Jumanji, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Hook y Mrs. Doubtfire, entre muchas otras.

El actor murió en 2014, a los 63 años, y desde entonces su legado continúa presente entre sus seguidores.

Sin embargo, en los últimos años su imagen también ha sido utilizada para desarrollar videos mediante herramientas de inteligencia artificial, una práctica que ha generado una reacción negativa por parte de su hija.

Zelda ya había utilizado sus redes sociales para pedir que dejaran de enviarle contenidos creados artificialmente con la imagen de Robin Williams.

En octubre de 2025, la directora publicó un mensaje en Instagram en el que explicó que no quería recibir este tipo de materiales y pidió a los usuarios considerar el impacto que tienen estas recreaciones.

Por favor, dejen de enviarme videos de papá creados con IA. Dejen de creer que quiero verlos o que los entenderé; no los entiendo ni los entenderé. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores, los bloquearé y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienen un mínimo de decencia, dejen de hacerle esto a él, a mí, a todos, punto final. Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría".

Foto: Especial

La postura de Zelda Williams se mantiene así frente a las recreaciones digitales de su padre, especialmente cuando son presentadas como si fueran material auténtico o se difunden sin considerar el impacto que pueden tener en su familia.