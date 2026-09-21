¡México ayuda al rescate de Coyote vs. Acme! Dave Green celebra en Cineteca la taquilla de 100 mdd

El director Dave Green está viviendo una especie de locura en México pues, estando aquí, se enteró de que su cinta Coyote vs. Acme, ese proyecto desdeñado por Warner Bros. y que fue vendido a la distribuidora independiente Ketchup Entertainment por 50 millones de dólares, alcanzó ayer a nivel mundial los 100 millones de dólares, según dio a conocer la compañía.

Realmente siento que estoy viviendo un sueño. Es algo surrealista. Durante mucho tiempo, tanto yo como el resto de mi equipo y los demás cineastas que pusieron tanto amor en la realización de la película nos sentíamos muy orgullosos de ella, pero era conocida sólo hasta cierto punto. Todos le habíamos metido muchísimo amor a este trabajo y nos encantaba, pero era muy posible que la película jamás viera la luz. Así que, con todo el impulso de los fans, aquí estoy, con el Señor Coyote en el escenario”, respondió Dave Green a Excélsior durante una sesión de preguntas y respuestas en la Cineteca Nacional.

El realizador estadunidense vino a nuestro país para convivir con los fans mexicanos del filme la tarde noche de ayer y fue testigo del cariño que le brindaron, tanto los que se lo toparon en los pasillos de la Cineteca Nacional Xoco, como los 500 asistentes que se dieron cita en la Sala 2, quienes vieron la cinta y al final pudieron charlar con él.

El coyote se hizo presente en la sala. Darío Luna

Además de contar que su escena favorita es aquella en la que Will Forte, quien interpreta al abogado Kevin Avery, discute en el cuarto de hotel con el Señor Coyote, Dave Green compartió que tanto sus abuelos, sus padres y él mismo crecieron viendo a esos personajes y que, tras toda la travesía vivida para hacer el filme, se identifica con el Coyote. “No importa cuántas veces lo intente y falle, nunca duda. Él es el modelo del optimismo y la resiliencia. Me emociona mucho escuchar que el público aquí en México conecte con ese espíritu de resistencia.

Creo que, como cineasta, siempre tienes que seguir intentándolo, seguir presionando e ir hacia adelante, manteniéndote persistente, y este personaje resulta que tiene todos esos rasgos: es el más resiliente y el más persistente que hay”, apuntó

Al final, Dave Green y los actores de doblaje posaron con los asistentes. Cortesía Dario Luna

El director presenció cómo una botarga del Señor Coyote hizo reír a la audiencia mostrando carteles con frases como “Coyote, hermano, ya eres mexicano” y, al final, se tomó una foto con el personaje, el público y los actores de doblaje, entre ellos la leyenda Arturo Mercado, así como Octavio Rojas, Edson Matus, Gerardo García y Montserrat Mendoza.