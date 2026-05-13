¿Qué le pasó a ‘¿Chancho’, el perro pug de Ángela Aguilar y su familia? Piden esclarecer muerte

‘Chancho’, el perro pug de Angela Aguilar y su familia, murió a los 5 años y el luto para sus dueños ha llegado acompañado de polémica, pues internautas están pidiendo esclarecer la muerte de la mascota luego de que se sabe muy poco lo que ocurrió con él.

Fue en la cuenta de Instagram Pugas Aguilar, administrada por la propia familia, en donde se dio a conocer sobre la muerte de ‘Chancho’.

Muere ‘Chancho’, perro pug de Ángela Aguilar y su familia

Muere Chancho, perro pug de la familia Aguilar. Especial

De acuerdo con el comunicado oficial de los Aguilar, el fin de semana pasado murió su perro pug de color negro, a los 5 años, debido a un accidente en la alberca.

Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy”, se lee en la publicación.

La familia dijo que al perrito ‘Chancho’ le faltaba mucho por vivir, pero se quedaban con la paz de saber que siempre fue un ‘perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado’.

Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, concluyó el comunicado.

A este, hubo una reacción de Ángela Aguilar, quien se limitó a responder desde su cuenta oficial de Instagram:

Chanchito”, puso, acompañado con el emoji de una carita llorando y un corazón blanco.

Piden esclarecer muerte del pug

Más allá del comunicado, hasta ahora no hay una explicación más detallada de la muerte del pug. Únicamente, por lo que dijeron los Aguilar, se trató de un accidente en la alberca, pero no se sabe cómo ocurrió, en qué propiedad o si hicieron algo para salvarlo.

Por ello, ante la falta de información, aunado a que se limitaron los comentarios en Instagram en la publicación del comunicado, se avivó la polémica y los cuestionamientos de los internautas sobre lo ocurrido.

Muere Chancho, perro pug de la familia Aguilar. Especial

En TikTok surgieron las preguntas relacionadas con el tema, pidiendo a la familia Aguilar explicar cómo había ocurrido el accidente.

El principal cuestionamiento va en torno a qué hicieron para rescatar al pug de la alberca y principalmente qué ocurrió.

Entre los comentarios de los internatutas, se lee:

Con esa familia ya no se sabe.

Qué horror.

Por las malas vibras.

Se dice que ellos reciben el mal que les desean y dan su vida por el amor de su dueño.

Esos perritos son muy delicados.

Esos sinvergüenza no tienen sentimientos.

Pug una raza delicada

Los perros de raza pug requieren muchos cuidados principalmente por su anatomía y genética. Aunque son perros cariñosos, sociables y muy populares por su aspecto tierno, tienen características físicas que los hacen más propensos a varios problemas de salud.

Una de las razones principales es que son perros braquicéfalos, es decir, tienen el hocico muy corto. Esto provoca dificultades para respirar, ronquidos, cansancio rápido y una gran sensibilidad al calor. En temporadas calurosas pueden sufrir golpes de calor con facilidad, por lo que necesitan mantenerse frescos, evitar ejercicio intenso y nunca quedarse encerrados en lugares sin ventilación.

También requieren cuidados constantes en la piel. Sus pliegues faciales acumulan humedad, suciedad y bacterias, así que deben limpiarse frecuentemente para evitar infecciones y malos olores. Sus ojos grandes y saltones son delicados y pueden lastimarse o desarrollar problemas oculares con facilidad.

Otro punto importante es el peso. Los pug tienden a engordar rápidamente, y la obesidad empeora sus problemas respiratorios y articulares.

Además, suelen presentar alergias, problemas dentales y enfermedades en la columna o las articulaciones conforme envejecen.

*mvg*